«Фонтанка» снова назовет самые влиятельные финские компании в России

«Фонтанка» готовит третье исследование «Самые влиятельные финские компании в России — 2018».

В этом году мы впервые применим новую методику. Проект будет представлять собой рейтинг 30 компаний, где итоговый индекс влиятельности будет складываться как из количественных показателей (объем выручки и вложенных инвестиций, их динамика, темпы географической экспансии и другие), так и из качественных (достижения в области экологии, внедрения инноваций и другие), баллы за которые будут начисляться по итогам экспертных опросов. По каждому из показателей будут составлены отдельные подрейтинги.

Мы проанализируем, в каких отраслях бизнеса предприниматели из Суоми развивались быстрее всего, как менялась география финского бизнеса, кто вкладывал средства в развитие в России, а кто, напротив, продавал активы. «Фонтанка» использует данные, полученные из финансовой отчетности, опросов самих компаний, а также экспертных оценок. Респондентами выступают Финско-Российская торговая палата, Генеральное консульство Финляндии в Петербурге, компания East Office, работающая с финскими инвесторами.

В специальной рубрике «Лидеры финского бизнеса» можно будет прочесть интервью с главами российских представительств финских компаний, аналитические обзоры, а также истории успеха — как крупнейших игроков, так и начинающих компаний. Фокус рубрики – поиски новых героев.

Презентация исследования состоится в Петербурге в конце ноября.

История проекта

В 2016 году «Фонтанка» впервые составила рэнкинг 20 крупнейших по выручке и по инвестициям финских компаний в России. Результаты исследования были представлены в спецпроекте «Бизнес с финской ДНК», который стал победителем престижной журналистской премии «Золотое перо — 2016» в номинации «Экономический фундамент».

В 2017-м вышла обновленная и расширенная версия исследования «Лидеры финского бизнеса — 2017» в которой была проанализирована работа 30 крупнейших финских компаний. В рамках проекта была создана рубрика «Лидеры финского бизнеса», где было опубликовано более 40 редакционных материалов. Презентация исследования состоялась в Петербурге и Хельсинки.

Подробнее о том, как принять участие в исследовании и спецпроекте 2018 года, можно узнать из презентации.