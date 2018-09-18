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18.09.2018 13:10
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В Петербурге пройдёт V «Бал на колёсах»

В Северной столице пройдет юбилейный V «Бал на колёсах». Торжественный парад с участием более ста детей, подростков и молодых людей в инвалидных колясках состоится 20 сентября в лучших традициях бальной культуры – в историческом сердце, на территории Петропавловской крепости.

В шествии также примут участие студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения и воспитанники Суворовского военного училища МВД РФ. Парад пройдет в сопровождении Государственного рогового оркестра и Оркестра Преображенского полка и под руководством Петра Великого и Екатерины Великой. Посмотреть на это великолепие смогут все желающие.

Организатор бала, как и в предыдущие годы, – первый и на сегодняшний день единственный в России Санкт-Петербургский дворец музыкальной терапии и лечебного искусства детей с особыми потребностями «Аревик». Кстати, в 2010 году «Аревик» стал членом Международного танцевального Совета CID ЮНЕСКО за проект «Общевосстановительная социальная хореография как средство реабилитации», который и вылился в «Бал на колёсах».

В этом году бал продлится два дня. На второй день участники и гости соберутся в более камерной обстановке, но не менее торжественной. А специальным гостем станет Эдита Пьеха.

По словам организаторов, «Бал на колёсах» – это прекрасный праздник для детей и их родителей, который им очень нужен, чтобы бороться со своими проблемами, почувствовать себя не оторванными от жизни.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

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