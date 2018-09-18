Полузащитник «Зенита» Юрий Жирков может закончить карьеру уже в ближайшее время

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Юрий Жирков, которому в августе исполнилось 35 лет, вряд ли еще когда-нибудь сыграет в футбол на профессиональном уровне. Все дело в травме ахилла, уверяет комментатор и инсайдер Геннадий Орлов.

«Жиркова жалко. Он еще до сих пор никак и ничто… У него ахилл, это история такая, что… Вряд ли, может быть, даже и вообще появится. Дай бог ему здоровья, пусть выздоравливает», – сказал Орлов 18 сентября в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, что Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. С тех пор он сыграл за петербургский клуб 67 матчей, в которых забил 2 гола. В последний раз футболист играл за сборную России в 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании. В том матче футболист повредил ахилл. Четвертьфинальную игру с Хорватией Жирков провел на лавке запасных, но во время празднования гола Марио Фернандеса в ворота Хорватии подскочил и получил повторную травму.

«Я же, когда Марио Фернандес сравнял счет, забыл о травме, вскочил и рванул было с ребятами на поле. Но тут такая боль в ахилле пронзила, что даже добежать и обняться со всеми не смог. Еле дохромал назад. Думаю, этим рывком еще больше ахилл потянул», – рассказывал сам Жирков два месяца назад в интервью «Спорт-Экспрессу».

В начале сентября в одном из анонимных телеграм-каналов появилась информация, что Жирков всерьез подумывает о завершении карьеры из-за травмы. В «Зените» на него также уже не рассчитывают, из-за чего не включили в заявку на Лигу Европы. Отмечалось, что для 35-летнего спортсмена рецидивы подобных травм – практически приговор.