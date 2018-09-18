«Хочу, чтобы вы отнеслись к зомбоящику критически». Владимир Кумарин заявил, что Шенгелию убили не из-за его показаний против «Тамбовской ОПГ»

К показаниям авторитетного предпринимателя Бадри Шенгелии, который был убит в понедельник под Петербургом, нужно было относиться критично, а его смерть вряд ли связана с делом «Тамбовской ОПГ». Как пишет «Росбалт», об этом 18 сентября в Куйбышевском районном суде Петербурга заявил бывший лидер «тамбовских» Владимир Барсуков (Кумарин).

«Говорят, что его убили из-за того, что он должен был давать показания против меня. Я хочу, чтобы вы к этому отнеслись критично. Я не знаю, прокуратура планировала ли, чтобы он давал показания. Если планировала, то непонятно, почему он показаний не давал», — цитирует «Росбалт» Кумарина.

Он также подчеркнул, что Шенгелия в итоге принимал участие только в первом процессе против Кумарина — по делу о вымогательстве. Убитый давал показания и по поводу покушения на убийство совладельца Петербургского нефтяного терминала Сергея Васильева, однако в итоге в заседаниях суда не участвовал. «А на второй процесс его вообще не позвали — потому что звать его было нельзя. Никто его показаниям не поверил бы», — заявил бывший «ночной губернатор» Петербурга.

«У нас в процессе этих «говорящих голов» было очень и очень много. Хочу, чтобы вы отнеслись к зомбоящику критически», — подытожил Кумарин.

Напомним, Бадри Шенгелия был убит 17 сентября днем на Приозерском шоссе во Всеволожском районе Ленобласти. Его «Мерседес» расстреляли из автомата Калашникова из белого джипа той же марки с финскими номерами. Шенгелия скончался на месте. Евгений Вышенков описал карьеру человека, которого называли «профессиональным свидетелем».