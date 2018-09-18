7 лот ЖК NEWПИТЕР аккредитован еще одним банком

АО «Строительный трест»

«ЮниКредит Банк» начал выдачу ипотечных кредитов покупателям квартир в седьмом лоте ЖК NEWПИТЕР, расположенного на юго-западной границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Минимальный первоначальный взнос составляет от 20% от стоимости квартиры. Сумма займа – от 250 тыс. до 9 млн рублей. Ставка – от 9,5% годовых. Срок кредитования – от 1 года до 30 лет.

Подробнее с уловиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.unicreditbank.ru

Седьмой лот жилого квартала NEWПИТЕР* – это 6-этажный кирпичный жилой дом на 171 квартиру общей реализуемой площадью 9 542 кв. м. Квартирография представлена одно-, двух- и трехкомнатными квартирами площадью от 33,5 до 79,9 кв. м. Студии в проекте отсутствуют. Дом возведен под крышу, ввод в эксплуатацию намечен на второй квартал 2019 года.

««ЮниКредит Банк» стал девятой финансовой организацией, аккредитовавшей седьмой лот в проекте. Таким образом, у покупателей есть возможность выбрать для себя оптимальный вариант кредитования с наиболее подходящими условиями. Сегодня около 70% покупок проекте NEWПИТЕР совершаются с привлечением ипотечного кредита. В настоящий момент уже продано 30% квартир. При этом продажи в седьмом лоте были открыты летом текущего года», – прокомментировал директор по продажам компании «Строительный трест» Сергей Степанов.

АО «ЮниКредит Банк» лицензия Центрального банка №1 от 22.12.2014г.

*Ньюпитер

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "NEWПИТЕР" (7 лот) - застройщик ООО "ИК "СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ", проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/

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