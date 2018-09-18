Смольный снова мечтает о Венеции. Комитет по туризму заказал «дорожную карту» развития водных перевозок аж до 2030 года

Среди возможных сценариев — перезапуск маршрутов в Кронштадт и Орешек, доставка по воде в центр города туристов с круизных лайнеров, а также создание глобальной сети hop-on — hop-off.

Сергей Куликов/Интерпресс

Конкурс на разработку концепции развития водного туризма в Петербурге был объявлен 14 сентября. Как следует из технического задания, за 12 млн рублей победителю придется досконально изучить, как устроен рынок экскурсий по рекам и каналам Северной столицы, и очертить его перспективы развития до 2030 года. В прошлом году участники рынка раскритиковали идею создания сети общественных пирсов, предложенную комитетом по развитию туризма. Новые инициативы энтузиазма у бизнеса тоже не вызвали.

Прогулки по рекам и каналам — неотъемлемая часть туристического имиджа Северной столицы. Но сколько именно они приносят городу и бизнесу, ни Смольный, ни сами участники рынка наверняка не знают. Разброс в оценке доходов от перевозок может составлять от 2,5 млрд рублей до 80 млрд рублей, говорил в интервью «Фонтанке» замглавы Агентства внешнего транспорта (АВТ) и президент Ассоциации владельцев пассажирских судов (АВПС) Петербурга Владимир Родионов. Анализ же состава флота, возраста судов и маршрутной сети проводился по заказу АВТ в 2014 году.

Между тем в утвержденной Смольным государственной программе развития туризма водные перевозки включены в состав приоритетных направлений, пояснил «Фонтанке» глава профильного комитета Евгений Панкевич. «Это будет всеобъемлющий труд – куда двигаться, какие основные направления развивать», – заявил он, комментируя будущую «дорожную карту».

Помимо оценки объема перевозок за 2015-2017 годы, Смольный хочет выяснить, сколько тратят на прогулки по рекам и каналам российские туристы и иностранцы, а также получить детальный анализ имеющихся в распоряжении перевозчиков судов в разрезе возраста, вместимости и места постройки. Чиновников интересует, на чем зарабатывают и какие расходы несут владельцы теплоходов и «Метеоров», насколько востребованы их маршруты и насколько оправдана ценовая политика. Изучая эффективность бизнес-моделей, комитет по туризму хочет узнать, кого и как ему стоит поддерживать. От разработчиков концепции ждут предложений по субсидиям и иным стимулам, которые заставят участников рынка вкладываться в модернизацию флота и развитие инфраструктуры.

Еще один вопрос, который волнует Смольный, – это поиск новых маршрутов и объединение их в сеть с пересадочными узлами. В частности, комитет по туризму просит оценить потенциал экскурсий в пригороды Северной столицы — Петергоф (сейчас туда ходят «Метеоры»), а также Кронштадт и крепость Орешек, водное сообщение с которыми прекращено. Новыми пунктами могут стать пассажирские порты «Морской вокзал», «Морской фасад», а также пока проектируемый «Речной вокзал». Таким образом, пассажиры круизных лайнеров смогут попадать в центр города по воде, как это происходит в Венеции. Для этого у них должна быть возможность продолжить путешествие в любом направлении. «Венеция – хороший пример. Петербург носит титул морской столицы, и нам нужно развивать наши водные артерии. Но в идеале нужно, чтобы была опция добраться и до центра города, и до периферии, чтобы был такой перевалочный хаб, и [турист] мог взять любой маршрут, который интересен», – пояснил Евгений Панкевич.

Для этого Смольный просит подрядчика разработать систему продажи единых билетов (в том числе билетов одного дня, билетов одного маршрута) в онлайне и офлайне, а также подумать, как интегрировать водные маршруты с автобусными экскурсиями и организовать удобные пересадки на общественный транспорт.

По сути, речь идет о создании глобальной сети hop-on — hop-off, считают участники рынка. При этой модели автобус или теплоход следует по определенному маршруту с заранее установленными остановками. В течение срока действия билета (обычно 1, 2 или 3 дня) его обладатель может выходить и заходить неограниченное количество раз. Экскурсию можно прослушать с помощью аудиогида. Пока в городе только два игрока, которые работают по этой модели, – это «Астра-Марин», который объединился с оператором двухэтажных автобусов City Sightseeing и «Единый Центр Водного Туризма» (консорциум компаний «Нева Тревел Компани», «Драйвер» и «Смольнинское пароходство»), который сотрудничает с автобусным оператором City Tour.

Также экспертам необходимо понять, в каком объеме и где отрасли не хватает инфраструктуры – причалов, заправок, мест стоянки и т. д. Еще один вопрос – насколько эффективно управляет городскими причалами СПб ГКУ «Агентство внешнего транспорта», подчиняющееся комитету по транспорту, и сформулировать с учетом этого организацию дальнейшей работы. Ранее это ведомство раскритиковало идею комитета по туризму по созданию сети общественных пирсов, которую высказывал прежний его глава Андрей Мушкарёв. Как сообщал «Фонтанке» замглавы АВТ Владимир Родионов, у города нет лишних средств на самостоятельное содержание причалов.

По словам Евгения Панкевича, говорить о возвращении к этой концепции пока преждевременно — ее целесообразность должно подтвердить или опровергнуть исследование. Также глава комитета подчеркнул, что цели поймать на ошибках АВТ нет. «Мы не проводим никаких проверок, речь идет об анализе как городской, так и частной инфраструктуры», – подчеркнул он.

Нет спроса — нет маршрутов

Итоги сезона навигации 2018 года пока не подведены, но, по предварительным оценкам, объем перевозок водным транспортом должен превысить прошлогодний показатель – 2,1 млн пассажиров: хотя из-за чемпионата организованных туристов стало меньше, их нехватку компенсировали индивидуальные путешественники.

Сами участники рынка признаются, что в последние годы отрасль водных перевозок развивается экстенсивно — за счет общего увеличения турпотока. Модернизация тоже идет медленно — 1-2 судна в год, причем это небольшие теплоходы для прогулок по рекам и каналам. Новые «Метеоры» и их аналоги никому из участников рынка не по карману.

Но к идее Смольного стимулировать объемы за счет новых направлений и создания единой сети игроки рынка относятся скептически. «По сути, маршрут у нас один – Зимняя канавка, Нева, Фонтанка, Крюков канал, канал Грибоедова. Может отличаться только место старта», – говорит Владимир Филиппов, директор компании «Аква Экскурс». По его словам, предложенные Смольным направления давно появились бы, если бы были востребованы и рентабельны. К примеру, метеоры в Кронштадт исчезли после появления КАД. «Местные жители им пользоваться не будут, туристы тоже поедут на наземном транспорте, так как это на порядок дешевле», – комментирует он.

Перспектив для развития новых маршрутов, предложенных Смольным, также не видит и.о. президента Ассоциации владельцев пассажирских судов и директор «Невы Тревел» Андрей Набатов. «К «Морскому вокзалу» ни одному теплоходу не удастся подойти – там закрытая погранично-таможенная зона. У «Морского фасада» своя программа развития, и наличие причала там предусмотрено – когда построят, будем работать», – говорит он.

Что касается глобальной сети hop-on — hop-off, то ее прообраз уже существует. «Карта гостя» дает возможность воспользоваться услугами разных перевозчиков», – отмечает Владимир Филиппов. «Если будет единый билетный оператор — это неплохо, но главное, чтобы не был аффилирован с участниками рынка, которые будут продвигать свои теплоходы», – говорит он. А вот насколько реально объединить в сеть все маршруты и всех игроков, участники рынка сомневаются. «Наличие нескольких операторов hop-on – hop-off – это обычная международная практика», – говорит Виктор Куртышев, директор программы City tour pass (единый билет, дающий доступ в основные музеи, а также на автобусные и водные экскурсии).

Как и в прошлом году, чиновники выдвигают идеи, не посоветовавшись с рынком, говорит Андрей Набатов. Куда более насущной проблемой, по его мнению, является отсутствие в Петербурге мест для бункеровки (заправки) и отстоя (зимовки) судов. «Сейчас мы общаемся на эту тему с областью», – говорит он.

Владимир Филиппов считает актуальным вопрос о форме поддержки отрасли. Так, долгосрочные договоры аренды причалов – хотя бы на 10 лет — дадут возможность брать кредиты на обновление флота и инфраструктуры. Еще одним сдерживающим фактором являются аукционы на водопользование. С 2012 судовладельцы, получившие в аренду участок набережной, должны арендовать еще и акваторию под плавучие причалы. «На аукционах им приходится вступать в борьбу со спекулянтами, которые приходят с улицы. Это способствует недобросовестной конкуренции и вымогательству», – рассказывал президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Владимир Родионов.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»