Китайские Geely Emgrand приедут из Белоруссии. И не только в Россию

Совместное белорусско-китайское предприятие «БелДжи» намерено поставлять в Россию по 700 автомобилей в месяц, но этим планы предприятия не ограничиваются, сообщает государственное информационное агентство БЕЛТА.

Совместное предприятие с китайским автопроизводителем Geely занято сборкой седанов Geely Emgrand 7 и кроссоверов Geely Emgrand Х7 и Geely Atlas. Суммарный выпуск автомобилей составляет 1000 штук в месяц. По словам исполняющего обязанности генерального директора предприятия Геннадия Свидерского, которые приводит агентство, сейчас из этого числа «две машины уходят в Россию, а одна остается в Белоруси». Однако в будущем планируется резко увеличить экспорт, доведя эту пропорцию до четырех к одной.

Свидерский также рассказал о планах налаживания экспорта в другие страны, хотя первоначально весь проект задумывался как рассчитанный лишь на российско-белорусский рынок.

«Первоначально проект действительно планировался как российско-белорусский: часть продукции продаем в Россию, часть – в Беларусь, – заявил Свидерский. – Но мы провели переговоры с нашими китайскими партнерами, и сейчас наша стратегия несколько изменилась. Теперь мы имеем возможность продвигать продукцию и в Литву, и в Латвию, и в Украину, и в Молдову, одним словом, в близлежащие страны».