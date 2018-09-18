Компания Л1: сдан очередной корпус ЖК «Граф Орлов»

Компания Л1

14 сентября 2018 года Компания Л1 получила разрешение на ввод в эксплуатацию очередного корпуса жилого комплекса «Граф Орлов».

Площадь многосекционного дома переменной, от 8 до 25 этажей высотности, составляет более 46 тысяч квадратных метров. Из них на жилье приходится 21 тысяча квадратов – это 246 квартир от одной до четырех комнат.

Одновременно с домом в эксплуатацию введен подземный паркинг, рассчитанный на 95 машиномест.

Руководитель Компании Л1 Павел Андреев: «Жилой комплекс «Граф Орлов» – один из наиболее значимых и амбициозных наших проектов, сочетающий в себе элементы жилья бизнес-класса и премиум сегмента: комфорт, безопасность, прекрасные видовые характеристики и отличное местоположение. Неслучайно, по версии журнала «Forbs», он вошел в сотню лучших жилых комплексов России».

Справка:

Жилой комплекс «Граф Орлов», созданный по индивидуальному проекту в стиле неоклассицизма, расположен в пешей доступности от станции метро «Московская» в квартале между Московским проспектом и Варшавской улицей.

Для удобства жильцов предусмотрены: уникальный пешеходный променад, улучшенная отделка холлов, фойе, лифтов и парадных, многоуровневый теплый охраняемый паркинг, энергосберегающие стеклопакеты, бесшумные скоростные лифты со спуском на уровень паркинга, современные инженерные и противопожарные системы, круглосуточная служба охраны и консьержей, специальное оборудование для людей с ограниченными возможностями. В комплексе представлены квартиры площадью от 23.5 до 169.22 м2, а также видовые квартиры на последних этажах с панорамным остеклением.

Месторасположение ЖК «Граф Орлов» позволяет его жителям быстро добираться до центра города, дворцово-парковых ансамблей пригородов и аэропорта, а также до кольцевой автодороги.

ЖК "Граф Орлов" - застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty

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