Стратегическое партнерство задним числом: Global Ports строит в Петербурге машину времени

Управляет ею председатель комитета по инвестициям Ирина Бабюк, чьи сотрудники подготовили проект, благодаря которому бюджет может лишиться 1 миллиарда рублей налоговых поступлений.

Никита Инфантьев/Интерпресс

Проект инвестиционного соглашения между Смольным и АО «Петролеспорт» (входит в крупнейший в России транспортно-логистический холдинг Global Ports) о создании новых мощностей в петербургском порту предусматривает сооружение 8 объектов капитального строительства чуть больше чем за год. Космическая скорость объясняется просто: это все уже почти построено. Но полученный «Петролеспортом» статус стратегического инвестора предоставит ему налоговые льготы, которые эксперт оценил примерно в 1 миллиард рублей.

Комитет по инвестициям подготовил проект соглашения между правительством Петербурга и «Петролеспортом», в соответствии с которым компания построит на островах Вольный и Дамба Гребенка фактически еще один небольшой порт. В проекте обозначены сооружение двух причалов, двух трансформаторных подстанций, двух площадок для хранения контейнеров, локальных очистных сооружений и поставка 3-х причальных и 11 складских кранов. В документе указано 4,2 миллиарда рублей инвестиций и космические сроки – строительство должно начаться в ноябре 2018 года и полностью закончиться к 31 декабря 2019-го. Смольный со своей стороны обещает оказать содействие в предоставлении инвестору земельных участков на упомянутых островах. Данный проект подготовлен на основании постановления правительства Петербурга № 225 от 29 марта 2018 года, которым «Петролеспорту» присвоен статус стратегического инвестора.

Публикация этого материала вызвала большой читательский интерес, который в частности проявился в том, что нам предложили найти на Google-картах обозначенные в проекте инвестиционного соглашения участки и посмотреть на них. Несложная процедура привела к неожиданному выводу: все или почти все, что написано в подготовленном сотрудниками комитета по инвестициям проекте соглашения, там уже имеется.

Вот эти картинки. Все изображения можно увеличить и детально рассмотреть, что находится на указанных участках:

На первой мы видим участки с кадастровыми номерами 78:15:0008112:25, 78:15:0008114:2, 78:15:0008114:15, 78:15:0008114:16 и 78:15:0008114:1. Что находится на первом участке, непонятно, зато на четырех остальных отлично просматривается полноценный портовый комплекс с развитой инфраструктурой – причалами, контейнерными площадками, кранами. Ничто не говорит о том, что все это начнет строиться в ноябре 2018 года, очень похоже, что почти все там давно и добротно построено – если, конечно, мы не имеем дела с машиной времени:

На второй картинке мы видим три участка с кадастровыми номерами 78:15:0008106:1024, 78:15:0008106:3157 и 78:15:0008106:3160. Перед нами полноценно используемая площадка для хранения грузов, оборудованная отдельной железнодорожной веткой и погрузочным оборудованием:

На третьей картинке два последних земельных участка из проекта инвестиционного соглашения: 78:15:0008106:3148 и 78:15:0008106:3149. Что именно на них располагается, не очень понятно, но видно, что в большей степени эти участки активно используются:

Из проекта инвестиционного соглашения между Смольным и «Петролеспортом» следует, что в его реализации задействовано 11 земельных участков, 4 из которых принадлежат Петербургу, 6 находятся в частной собственности и 1 находится в федеральной. Мы предположили, что Смольный может оказать стратегическому инвестору содействие в получении тех участков, которые принадлежат городу, и, может быть, тех, которые принадлежат частным лицам.

Чтобы понять, сколь масштабным должно быть такое содействие (с учетом того, что почти все указанное в проекте уже построено), мы обратились в комитет имущественных отношений с просьбой рассказать о том, как этими участками Смольный пользуется сегодня.

Выяснилось:

участок с кадастровым номером 78:15:0008106:1024 передан по договору аренды ОАО «Петролеспорт» под открытую стоянку большегрузного транспорта без права возведения капитальных сооружений. Арендная плата составляет 253 943,21 рубля в квартал, договор заключен на неопределенный срок. (На карте мы видим здесь отлично обустроенную площадку для хранения грузов);

участок с кадастровым номером 78:15:0008106:3148 не обременен договорными отношениями. (На карте не очень понятно, что именно там находится, но территория явно используется);

участок с кадастровым номером 78:15:0008112:25 передан по долгосрочному договору аренды на 49 лет (до 2053 года) ОАО «Петролеспорт». Арендная плата составляет 145 881,25 рубля в квартал. (На карте видно, что как минимум часть этого участка занята капитальными зданиями);

участок по адресу: Санкт-Петербург, Вольный остров, участок 106 (западнее дома №1, литера С), договорными отношениями не обременен. (Идентифицировать его на карте не удалось).

Таким образом, из 4-х принадлежащих городу земельных участков, на которых, по версии комитета по инвестициям, с ноября 2018 года «Петролеспорт» должен начать грандиозное строительство, 2 явно используются все тем же «Петролеспортом», а 1 наталкивает на мысли о самозахвате… Раз он «не обременен договорными отношениями».

«Около 1 миллиарда рублей…»

Статус стратегического инвестора, который петербургский губернатор Георгий Полтавченко присвоил «Петролеспорту», подписав 29 марта 2018 года постановление № 225, предполагает весьма существенные налоговые льготы и льготы, связанные с выделением инвестору земель для реализации соответствующих проектов. Идеология института стратегических инвесторов сводится к государственной поддержке реализации крупных проектов – таким образом, в частности, правительство Петербурга привлекает в город серьезных бизнес-игроков.

В данном же случае мы видим обратную ситуацию. Частная компания почти реализовала некий инвестиционный проект, а потом решила получить статус, который даст ей льготы за счет бюджета.

«Фонтанка» попросила проанализировать с этой точки зрения подготовленный комитетом по инвестициям проект соглашения Смольного с «Петролеспортом» налогового консультанта Елену Софинскую.

– Законодательством предусмотрен перечень льгот для инвесторов в зависимости от вида и объема инвестиций: сниженная ставка по налогу на имущество (в некоторых случаях до 0%) на срок до 5 лет, освобождение от уплаты налога на землю на срок до 2 лет, получение в аренду земельных участков без проведения торгов по сниженной арендной ставке, право выкупа выделенной под проект земли по льготной цене, льгота по налогу на прибыль на срок до 7 лет в размере 4,5% от ставки налога, подлежащего к уплате в территориальный бюджет. О каких суммах преференций может идти речь в данном случае, определить трудно. Но весьма приблизительно можно предположить, что с учетом размера вложений и заявленного срока окупаемости, экономия по налогу на прибыль составит до 100 миллионов рублей за весь период действия проекта, экономия по налогу на имущество – не более 80 миллионов рублей в год, начиная с года ввода объектов в эксплуатацию, размер арендной платы не превысит 1,5% от кадастровой стоимости, если после завершения проекта инвестор примет решение о выкупе переданных земельных участков, то будет иметь возможность существенно сэкономить на выкупе предоставленной земли. Предполагаемый размер дисконта – до 75% кадастровой стоимости земли, что составляет 300 миллионов рублей, – сказала Елена Софинская «Фонтанке».

Если примерить ее слова к обозначенному в проекте инвестиционного соглашения сроку окупаемости (2026 год), то мы видим льготы в размере около 1 миллиарда рублей, которые недополучит городской бюджет.

Кстати, «Петролеспорт» никогда не скрывал своих планов по существенному расширению мощностей. Еще в ноябре 2013 года об этом рассказывал «Фонтанке» главный инженер «Ленморниипроекта» Павел Величко.

Рискнем предположить, что ни глава комитета по инвестициям Ирина Бабюк, ни тем более губернатор Георгий Полтавченко просто не интересовались реальным положением дел на объекте, где предполагается, как им, наверное, кажется, реализация крупного инвестиционного проекта.

Бабюк вообще иногда демонстрирует некоторую оторванность от реальности себя и своих подчиненных. Например, не далее чем 11 сентября она письменно выразила желание использовать здание речного вокзала, расположенное в доме 195А по проспекту Обуховской Обороны, для разработки концепции еще одного проекта создания в Петербурге пассажирского порта. Беда в том, что данное здание было снесено в 2012 году, о чем написано в Википедии.

Интересна и реакция пресс-службы Global Ports на наш редакционный запрос о комментарии того обстоятельства, что практически все позиции, изложенные в подготовленном петербургским комитетом по инвестициям проекте соглашения «О контроле за реализацией стратегического инвестиционного проекта «Развитие терминала АО «Петролеспорт» с размещением объектов капитального строительства морских портов, в том числе морских причалов и гидротехнических сооружений», уже давно реализованы:

Инвестиционный проект развития «Петролеспорта» осуществляется в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России». Реализация инвестиционного соглашения включает в себя как строительство новых портовых мощностей, так и модернизацию существующих. Поэтому утверждение, что «практически все позиции инвестиционного проекта уже реализованы», увы, опережает события. Текущие возможности «Петролеспорта» – прежде всего результат инвестиций предыдущих лет. Global Ports – долгосрочный игрок, именно поэтому мы развиваем наши терминалы. Кроме контейнерных грузов, компания перерабатывает паромные грузы (ро-ро – 10 700 единиц ро-ро грузов, 59 900 автомобилей по первому полугодию сего года), все виды лесных грузов и генеральные. «Петролеспорт» является универсальным многофункциональным портовым комплексом, прежде всего благодаря уже сделанным вложениям, – заявила «Фонтанке» руководитель пресс-службы Global Ports Investments PLC Анна Вострухова.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»