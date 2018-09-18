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Власть
18.09.2018 12:16
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Шойгу заявил, что вина за сбитый российский самолет полностью лежит на Израиле. Путин принес соболезнования близким погибших

Министр обороны России Сергей Шойгу пообщался по телефону со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом 18 сентября. Обсуждалась ситуация со сбитым военным самолетом и гибель 15 членов экипажа.  

«Сергей Шойгу довёл до Либермана, что в результате безответственных действий израильских военно-воздушных сил произошла трагедия, унесшая жизни 15 российских военнослужащих», — цитирует телеканал RT сообщение Минобороны России. 

Шойгу заявил, что «вина за сбитый российский самолёт и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне».

«Минобороны России по различным каналам взаимодействия неоднократно призывало израильскую сторону воздерживаться от ударов по сирийской территории, создающих угрозу безопасности российских военнослужащих», — добавил он в разговоре с Либерманом, отметив, что российские военные «оставляют за собой право на дальнейшие ответные шаги».

Ранее фрагменты самолета ИЛ-20 и тела экипажа были найдены у берегов Латакии в Средиземном море. Тела российских военных поднимают на борт российских кораблей. 

Тем временем Дмитрий Песков заявил, что «Путин глубоко соболезнует сослуживцам, родным и близким экипажа сбитого в Сирии Ил-20». Комментировать обстрел самолета пресс-секретарь отказался. «Я не буду сегодня никак комментировать ситуацию со сбитым самолетом. У Владимира Путина сегодня состоится один или несколько телефонных разговоров», – пояснил Песков.

Во вторник в Минобороны РФ заявили, что израильские летчики, якобы прикрываясь российским самолетом, подставили его под огонь сирийских ПВО поздно вечером 17 сентября. В результате погибли 15 российских военных.

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