Индекс Мосбиржи поставил исторический рекорд на фоне укрепления рубля

Индекс Московской биржи, включающий 50 самых ликвидных акций крупнейших компаний России, впервые за историю своего существования превысил отметку в 2380 пунктов. Индекс РТС 18 сентября также поднялся выше психологически важной отметки 1100 пунктов впервые с начала августа.

По данным на 11:42, индекс Мосбиржи достиг 2384,18 пункта после того, как накануне, 17 сентября, торги закрылись на отметке 2373,75. Благодаря укреплению национальной валюты и позитивной динамике нефтегазового сектора дорожают рублевые акции «Мечела», «Русала», «Алросы», АФК «Система», «Магнита», Сбербанка. Предыдущий рекорд был поставлен 9 июля, когда индекс достиг 2375,83 пункта.

Как писала «Фонтанка», накануне Центробанк снизил официальные курсы евро и доллара, к укреплению российской валюты привело в том числе решение ЦБ о подъеме ключевой ставки, принятое на прошлой неделе.