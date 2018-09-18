В ЖК «МореОкеан» устанавливают витражи, имитирующие поверхность воды

Setl City

В первом корпусе ЖК «МореОкеан», который Setl City возводит в Приморском районе Петербурга, приступили к монтажу уникального витражного остекления лоджий. После завершения работ фасад здания будет напоминать сверкающую водную гладь. Ввод корпуса в эксплуатацию запланирован на 2 квартал 2019 года.

Стекла для фасадов ЖК изготовлены с зеркальным эффектом и выполнены в разных оттенках синего и серого цвета, за счет чего будет создана иллюзия морской поверхности. Солнце, проходя сквозь витражи лоджий, добавит ощущения глубины. Таким образом, в зависимости от погоды и освещения фасад ЖК «МореОкеан» будет меняться, окрашиваться в теплые или холодные тона.

Отметим, что в первом корпусе специалисты монтируют инженерные системы, выполняют внутреннюю отделку квартир и устанавливают сантехнику. Ведутся работы по утеплению внешних стен, устройству вентилируемого фасада. Во втором корпусе со сроком сдачи 4 квартал 2019 года ведется монтаж электропроводки, систем водоснабжения и отопления.

ЖК комфорт-класса «МореОкеан» представляет собой 2 жилых дома высотой 25 этажей. Также спроектированы два встроенно-пристроенных детских сада на 60 малышей каждый. В двухэтажных детских садиках будут работать по 3 группы для детей от 3 до 4, 4-5 и 5-7 лет.

Setl City

Setl City уже подготовила план благоустройства для жилого комплекса: во дворах двух домов высадят около 3 тысяч кустарников и деревьев, среди них – кизильник и остролистный клен, более 200 кустов сирени. Возле каждого корпуса появится детская игровая площадка с качелями, каруселью, песочницами, кольцом для баскетбола. Будет благоустроена площадка для отдыха взрослых и установлена деревянная беседка. Спортивную зону оборудуют тренажерами и теннисным столом.

ЖК строится на пересечении ул. Яхтенной, Оптиков и Богатырского пр. От метро «Комендантский проспект» и «Старая деревня» – 10 минут езды. Всего в 500 метрах от жилого комплекса расположится уникальный городской экопарк, разделенный на лесопарковую и парковую зоны. В лесопарковой зоне максимально сохранят природный ландшафт, а парковую часть оборудуют всем необходимым для отдыха и прогулок, в том числе детскими, спортивными, смотровыми площадками и спусками к водоемам.

Эксклюзивным брокером проекта «МореОкеан» выступает «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «МореОкеан», застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/moreokean/ declarations

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