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Лидеры финского бизнеса
18.09.2018 14:02
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«Проект «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса» демонстрирует истории успеха»

Проект «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса 2018» - о крупных инвесторах, финском подходе, ситуации на рынке, старых и новых игроках из Суоми. Это продолжение исследования 2016 года «Бизнес с финской ДНК» и проекта «Лидеры финского бизнеса 2017», представивших самые влиятельные компании в России.

«Проект «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса» демонстрирует истории успеха»

Яна Реколайнен, генеральный директор Финско-Российской торговой палаты

«Спецпроект «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса» хорошо дополняет общую картину финского бизнеса в России и демонстрирует истории успеха.

В России работает около 900 финских компаний в самых различных сферах бизнеса и промышленности. Прошлый год был для торговли Финляндии с Россией давно ожидаемым временем роста. Экспорт Финляндии в Россию вырос в прошлом году на 15% после нескольких "минусовых" лет. В первой половине этого года экспорт оставался на уровне прошлого года. Россия по-прежнему остается третьим важнейшим торговым партнером и шестым по значению экспортным рынком Финляндии.

Неопределенность, вызванная санкционной политикой, усилила осторожность финских компаний на российском рынке, но пошатнуть веру в свой бизнес не так-то легко. Ещё в весеннем исследовании барометра финско-российской торговли более половины опрошенных финских компаний были уверены в росте собственного экспорта и бизнеса в России. Адаптировать деятельность компаниям, уже, казалось, было ни к чему, и многие планировали весной усилить свое присутствие, как минимум, путём активизации продаж и маркетинга. Новое исследование барометра, публикуемое в начале ноября 2018 года, сделает апгрейд настроений финских компаний.

Формы ведения финскими компаниями бизнеса с Россией становятся более разнообразными. Технологическое сотрудничество, субподрядные и дистрибуторские сети, постепенная или полная локализация производства в России, а также комплексные проекты девелопмента недвижимости изменили характер бизнеса и более тесно интегрировали финских игроков в российский рынок.

Хочется надеяться, что традиционный экспорт также будет иметь своё место и в дальнейшем, а спрос на финское ноу-хау не исчезнет. Финский опыт как нельзя лучше соответствует тем задачам и целям, которые Россия поставила перед собой на следующие шесть лет. Повышение производительности труда, улучшение условий жизни, развитие образования и здравоохранения – все это именно те области, в которых Финляндия способна предложить свои высочайшие технологии и решения. Финские компании также готовы помочь с решением экологических вопросов, предложив своё ноу-хау, в частности, в сфере управления отходами. Финско-Российская торговая палата рада присоединиться в качестве партнёра к спецпроекту Фонтанки уже во второй раз. Я желаю наилучшего успеха проекту и с интересом жду его результаты».

Яана Реколайнен, генеральный директор Финско-Российской торговой палаты

 

В 2016 году «Фонтанка» впервые представила рэнкинг финского бизнеса в России в спецпроекте «Бизнес с финской ДНК». В рамках исследования были отобраны 20 крупнейших по выручке и 20 крупнейших по объему инвестиций финских компаний, работающих на российском рынке. Спецпроект стал победителем престижной журналистской премии «Золотое перо — 2017» в номинации «Экономический фундамент».

Второе исследование «Самые влиятельные финские компании в России — 2017» стало более масштабным. В рамках проекта была создана рубрика «Лидеры финского бизнеса», куда вошли интервью с представителями дипмиссий, финских компаний, экспертов рынка, различные кейсы и аналитические статьи в разрезе основных отраслей: производство, ретейл, строительство и управление недвижимостью, логистика и дистрибуция. Список крупнейших по выручке финских компаний, работающих на российском рынке, расширился с 20 до 30 игроков.

В этом году при проведении исследования «Самые влиятельные финские компании – 2018» мы впервые применим новую методику – используя данные, полученные из финансовой отчетности, опросов самих компаний, а также экспертных оценок будет составлен рейтинг из 30 компаний на основе как качественных, так и количественных показателей. Мы также расскажем о новых игроках рынка, которые пришли в Россию с амбициозными планами, в то время как ряд крупных игроков покинули рынок, и проанализируем, в каких сегментах предприниматели из Суоми развивались быстрее всего, как менялась география финского бизнеса.

Презентация исследования состоится в Петербурге в конце ноября.

 

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