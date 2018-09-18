«Я услышала крик женский, визг»: девочка, женщина и мужчина попали под машины в Петербурге

Несколько пешеходов пострадали под колёсами автомобилей в Санкт-Петербурге за последние часы. Предварительную информацию о них сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

Сегодня, 18 сентября, около 8:30 на перекрёстке Ленской улицы и проспекта Наставников 30-летняя женщина на «Мерседесе» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбила 11-летнюю девочку. Медики оценили травмы ребёнка как средней степени тяжести.

Как пишет «Мегаполис» со ссылкой на очевидцев, девочка-пятиклассница спешила в школу, и женщина, по ее словам, не заметила ребёнка: та выскочила очень быстро.

«Девочка, пострадавшая, – она сначала стояла и потом упала (я сам удар не увидела, так как на противоположной стороне шла). Я услышала крик женский, визг, – рассказывает очевидица. – Девочка была не на поребрике возле светофора, а на асфальте на дороге, где машины едут. <...> Водитель-женщина вышла от испуга в панике, начала что-то говорить, кричать, доказывать людям, стоявшим и видевшим и пытающимся оказать хоть какую-то помощь, что она растерялась. Потом открыла багажник, видимо, попыталась найти аптечку, предварительно включив аварийку».

Двое взрослых получили тяжёлые травмы в ДТП вечером и ночью. 36-летний мужчина был сбит в 0:40 на Наличной улице, у дома 40, корпус 1, напротив метро «Приморская», вне зоны пешеходного перехода. За рулём «Опеля» находился 54-летний водитель.

65-летняя женщина попала под колёса «Митцубиси», которым управлял 23-летний парень, около 21:40 на Афонской улице, 25 (Приморский район города).

Полиция проводит проверки по фактам этих ДТП.