Из аптеки Пеля на Гороховой исчезла историческая надпись. Градозащитники негодуют, КГИОП обещает вернуть ее на место
Еще одни двери поменяли в дореволюционном здании в центре Петербурга, с ними исчезло старинное травленое стекло с надписью «Аптека». Речь идет об аптеке Оскара Пеля на Гороховой улице, 24.
Об очередном варварстве 17 сентября в Instagram сообщил краевед Алексей Шишкин. По его словам, в начале месяца на Гороховой, 24, поменяли входную дверь в парадную. Вместе с ней демонтировали и стекло сверху с надписью «Аптека».
По информации краеведа, произошло это после 6 сентября. Впрочем, по замечанию Шишкина, травленое стекло удалось спасти и перевезти «в надежное место».
Аптека Оскара Пеля на Гороховой, 24. Первое фото – знак «поставщик императорского двора» с двуглавым орлом снято сегодня. А вторую картинку – травленое стекло начала ХХ века над входом в парадную от @krktsk уже не повторить. Двери успели заменить на современный унылый металло-пластиковый аналог.
«Фонтанка» обратилась за комментариями в КГИОП. В ведомстве 18 сентября сообщили, что «современные металлические двери заменены на металлопластиковые. При этом демонтирована историческая фрамуга». Разрешения на замену дверей комитет не выдавал. В связи с этим чиновники подготовили заявление в полицию.
«Для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении вызван представитель ООО «ЖКС №2 Центрального района», – добавили в КГИОП, обещая сделать все, чтобы вернуть стекло.
Напомним, ранее наше издание рассказывало о замене исторических дверей на железные в доме композитора Лядова на Марата.
Справка:
Здание по адресу: Гороховая улица, 24, является выявленным объектом культурного наследия «Дом И.Д. Черткова». Заполнение фрамуги – стекло с надписью «Аптека» отнесено к предмету охраны памятника.
В 1840 году двухэтажный дом, принадлежавший тогда Ивану Дмитриевичу Черткову, был надстроен двумя этажами со стороны Гороховой улицы и третьим этажом по каналу Грибоедова. Кроме того, была сделана каменная пристройка и построены службы во дворе. Проект выполнил архитектор Александр Христофорович Пель, построивший уже к этому времени дома №17 и 19 на Гороховой улице.
В доме размещались мясная и свечная лавки, чайный и часовой магазины, парикмахерская, позолотная мастерская, портерная Н. Дурдина, литография Гейндрихсена и типография Л. Эттингер, магазин молочных продуктов Сумаковых, ювелирная мастерская К.К. Бланка и аптека Пеля. Сын основателя дела Василия Пеля - Оскар Васильевич Пель - жил в доме 24 по Гороховой и держал в нем аптеку.
В 1888-1894 гг. владелицы дома - дочери Е.И. Шуваловой Е.М. Барятинская и М.М. Голицына. В 1897 г. домом владел «спичечный король» Василий Андреевич Лапшин.
В течение советского времени и до сих пор в доме традиционно располагается аптека (сейчас - «Петрофарм»), в ее помещениях сохранились старинные шкафы и прилавки из дерева.
На 7-й линии Васильевского острова располагается еще одна аптека доктора Пеля. Это аптека Василия Пеля, отца Оскара Пеля.