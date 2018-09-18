Из аптеки Пеля на Гороховой исчезла историческая надпись. Градозащитники негодуют, КГИОП обещает вернуть ее на место

Еще одни двери поменяли в дореволюционном здании в центре Петербурга, с ними исчезло старинное травленое стекло с надписью «Аптека». Речь идет об аптеке Оскара Пеля на Гороховой улице, 24.

Об очередном варварстве 17 сентября в Instagram сообщил краевед Алексей Шишкин. По его словам, в начале месяца на Гороховой, 24, поменяли входную дверь в парадную. Вместе с ней демонтировали и стекло сверху с надписью «Аптека».

По информации краеведа, произошло это после 6 сентября. Впрочем, по замечанию Шишкина, травленое стекло удалось спасти и перевезти «в надежное место».

«Фонтанка» обратилась за комментариями в КГИОП. В ведомстве 18 сентября сообщили, что «современные металлические двери заменены на металлопластиковые. При этом демонтирована историческая фрамуга». Разрешения на замену дверей комитет не выдавал. В связи с этим чиновники подготовили заявление в полицию.

Фото: КГИОП

«Для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении вызван представитель ООО «ЖКС №2 Центрального района», – добавили в КГИОП, обещая сделать все, чтобы вернуть стекло.

Фото: КГИОП

Напомним, ранее наше издание рассказывало о замене исторических дверей на железные в доме композитора Лядова на Марата.