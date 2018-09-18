Фрагменты Ил-20 обнаружены недалеко от Латакии. Тела членов экипажа подняли на борт российских кораблей

Фрагменты самолета Ил-20 и тела членов экипажа найдены у берегов Латакии в Средиземном море. Об этом 18 сентября сообщает телеканал RT со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«На данный момент обнаружено место падения самолёта в 27 км западнее от населённого пункта Баниас (провинция Латакия)», — говорится в сообщении.

«На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолёта», — добавили в Минобороны.

Во вторник российские военные заявили, что израильские летчики, якобы прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь сирийских ПВО поздно вечером 17 сентября. В результате погибли 15 российских военных.

В Минобороны России заявили, что оставляют за собой право ответить на действия Израиля.