Группа «Эталон» начинает продажи квартир в ЖК «Петровская Доминанта»

ГК «Эталон»

Группа «Эталон» объявляет о старте продаж квартир в жилом комплексе бизнес-класса «Петровская Доминанта», расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Петровская коса, дом 7/2.

На набережной Петровского острова появятся три жилых корпуса высотой от 7 до 9 этажей с теплым подземным паркингом на 395 автомобилей.

В новом комплексе бизнес-класса запроектировано 365 квартир площадью от 43 до 284 кв. м. Планировки продуманы до мелочей: просторные кухни и кухни-гостиные до 40 кв. м, потолки высотой более 3 метров, панорамное остекление для обеспечения максимально естественного освещения комнат. Среди европейских планировок представлены и уникальные форматы: семикомнатные квартиры с двумя входами, квартиры с зимними садами или просторными террасами.

Расположение жилого комплекса позволит будущим жителям наслаждаться прекрасными видами водной глади Финского залива и Малой Невы. Видовые характеристики комплекса поддерживаются и архитектурными конструкциями: скругленным панорамным остеклением фасадов, окнами «в пол» и террасами. Фасады «Петровской Доминанты» будут выполнены в голландском стиле с применением облицовочного кирпича ручной формовки, натурального камня и витражного остекления, что подчеркнет статусность проекта.

В основу оформления холлов жилого комплекса легли классические интерьеры яхт, создающие атмосферу легкости и простора. Все это отражено в светлой цветовой палитре, в фактурах, свойственных отделке яхт: натуральном камне, шпоне ценных пород и хромированных деталях, а также в контрасте матовых и глянцевых поверхностей.

Индивидуальный ландшафтный проект предусматривает устройство газонов, посадку деревьев и кустарников, современное разноуровневое освещение территории комплекса. Вдоль южной гавани, напротив яхт-клуба, расположится рекреационная зона, где появятся навес с качелями и велосипедной парковкой, зона отдыха с лежаками, центральная площадь и амфитеатр со спуском к воде и слипам для яхт.

В жилом комплексе «Петровская Доминанта» предусмотрены современные инженерные решения от ведущих производителей. «Умная» автоматизированная система учета потребляемых ресурсов дома, интеллектуальный модуль в квартирах для дистанционного управления светом и бытовой техникой с возможностью подключения дополнительных электроприборов. Для безопасности жителей будет работать собственная диспетчерская служба с круглосуточным дежурством, все входы оборудуют системами видеодомофонной связи с квартирами и диспетчером.

Ввод ЖК «Петровская Доминанта» в эксплуатацию запланирован на IV квартал 2021 года.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/

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