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Общество
18.09.2018 11:47
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Эксперты: Россияне совершают две трети покупок по промоакциям. Почти 80% шоколада приобретают только со скидкой

Доля промоакций в продажах российских магазинов по итогам первого полугодия 2018 года увеличилась до 64%. Об этом говорится в исследовании аналитической компании  Nielsen, опубликованном 18 сентября. 

Годом ранее показатель составлял 59%. Выросла и средняя скидка на основные потребительские товары – с 20 до 23%. 

«Ситуация с промо, по нашему мнению, дошла до степени институциональной ловушки: ни один игрок не может выбраться из нее собственными силами без существенных потерь», – говорит директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Константин Локтев. 

Чаще всего со скидками покупаются стиральные порошки и кондиционеры для белья – 83% и 82% соответственно. По промоакциям продается 79% шоколадных плиток и 69% рома.

Самый большой рост промо наблюдался в категориях детского питания, кофе, ликеров, энергетических напитков, злаковых завтраков, холодного чая и молочных продуктов — в среднем на 10-11%.

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