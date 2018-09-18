На севере КАД пробка из-за ДТП: фура почти без кабины, дорога засыпана белым порошком

Пробку на севере КАД, на внешнем кольце между развязками с проспектами Культуры и Энгельса, собирает утром 18 сентября ДТП с грузовиком. На данный момент пробка начинается ещё до развязки с Культуры.

Столкнулись, по предварительным данным, три транспортных средства: грузовик, жёлтая фура и «Лада Ларгус». У фуры и «Ларгуса» сильно повреждены кабины.

Из кузова грузовика на проезжую часть высыпались сухие цементные смеси или гипсовая штукатурка, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На место, по словам очевидцев, приехала машина реанимации.

Вероятно, пострадал водитель фуры. На фотографии видно, как спасатели работают с кабиной – возможно, деблокируют человека, а женщина-медик рядом раскладывает носилки.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Сегодня уже сообщалось о двух авариях с грузовиками. Одна из них, на трассе «Кола», оказалась смертельной: погиб водитель «Скании».