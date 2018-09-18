Происшествия
Немецкие врачи считают, что участник Pussy Riot Петр Верзилов был отравлен
Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, скорее всего, был отравлен. Как пишет 18 сентября «Медиазона», об этом заявил профессор берлинской клиники Charite Кай-Уве Экардт.
«Через шесть дней после предполагаемого отравления шансы узнать причину остались невысокими», — рассказал он. При этом подчеркнул, что российские врачи, которые лечили Верзилова, также «исходили из предположения об экзогенной интоксикации» (отравлении). Сейчас активист в сознании и не находится на аппаратах искусственного поддержания жизнедеятельности.
Петра Верзилова перевезли на лечение в Берлин 15 сентября. Его госпитализировали с подозрением на отравление вечером 11-го числа.
Справка:
Петр Верзилов прославился в конце 2000-х как участник арт-группы «Война» вместе со своей женой Надеждой Толоконниковой. Во время процесса над Pussy Riot он стал представляться продюсером группы, дело получило международный резонанс. В 2014 году Толоконникова и еще одна участница Pussy Riot Мария Алехина учредили издание «Медиазона», Верзилов стал его издателем. Последняя акция Pussy Riot прошла во время финала чемпионата мира - 2018 по футболу: Верзилов, Вероника Никульшина, Ольга Пахтусова и Ольга Карачева выбежали на поле в костюмах полицейских. 17 июля их арестовали на 15 суток за грубое нарушение правил поведения зрителей. Кроме того, их оштрафовали на 1,5 тыс. руб. за незаконное ношение форменной одежды.