Немецкие врачи считают, что участник Pussy Riot Петр Верзилов был отравлен

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, скорее всего, был отравлен. Как пишет 18 сентября «Медиазона», об этом заявил профессор берлинской клиники Charite Кай-Уве Экардт.

«Через шесть дней после предполагаемого отравления шансы узнать причину остались невысокими», — рассказал он. При этом подчеркнул, что российские врачи, которые лечили Верзилова, также «исходили из предположения об экзогенной интоксикации» (отравлении). Сейчас активист в сознании и не находится на аппаратах искусственного поддержания жизнедеятельности.

Петра Верзилова перевезли на лечение в Берлин 15 сентября. Его госпитализировали с подозрением на отравление вечером 11-го числа.