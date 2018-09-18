Учительницу из Петербурга будут судить за вывезенного из Омска чужого младенца. Новорожденную «передала в дар» родная мать

Петербурженку, забравшую себе новорожденную девочку у сибирячки, будут судить в Омске. Вместе с ней на скамье подсудимых окажется мать малышки. Новую родительницу для своего еще не родившегося младенца та искала «ВКонтакте».

Как сообщает 18 сентября Западно-Сибирская транспортная прокуратура, двух подельниц будут судить по редкой статье о «совершении иной сделки в отношении несовершеннолетнего лица». Справедливости ради, силовики отмечают: деньги тут замешаны не были, жительница Омска передала свою новорожденную дочь «в дар». За ребенком в Сибирь приехала учительница младших классов из Северной столицы и с помощью подложных документов увезла младенца к себе. Никто ничего не узнал бы, если бы не обратившаяся в полицию «знакомая матери ребенка». Обе — и отдавшая, и взявшая — ждут суда под подпиской.

Издание «НГС. Новости» приводит подробности этой истории: незадачливой маме 25 лет. Объявление «ВКонтакте» она разместила 9 мая текущего года, будучи еще беременной. В нем рассказала, что снимает комнату вместе со своей матерью и сестрой. Те категорически против еще одного «соседа». Молодая сибирячка не нашла никакого другого решения, чем попросить пользователей Сети забрать ее будущего младенца. На эту историю отреагировала 42-летняя петербурженка.

«Замужем, есть приёмная дочь и взрослый старший сын, — рассказала про нее Оксана Горбунова, старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ. — Как женщина поясняла позже, официально она больше никого усыновить не могла — по требованиям уровня достатка и жилплощади. Она заказала в Интернете поддельное свидетельство о рождении, в котором фигурировала как мать ребёнка. 22 июня омичка родила, спустя семь дней за ребёнком приехала женщина из Санкт-Петербурга и забрала девочку себе».

Тревогу забила та, что сдавала комнату беременной и ее родственникам. Увидев, что младенца нет, она поинтересовалась, где он. Судя по всему, правду от нее скрывать не стали. А женщина, узнав все, пошла в полицию. Силовики вернули дочь матери — правда, временно.