ОБИ запустила в Санкт-Петербурге бонусную программу

фото предоставлено компанией ООО «Сделай Своими Руками Северо-Запад»,

Покупать снегоуборщик летом, а газонокосилку зимой в ОБИ станет более удобно, так как вернуть не подошедший товар можно будет в течение года. Оплату до 50% покупки бонусными рублями* ОБИ впервые предлагает покупателям в Санкт-Петербурге, где открыты 5 гипермаркетов ОБИ.

Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ запустила новую бонусную программу* в северной столице. Теперь, совершая покупки в ОБИ, можно получать бонусы на карту «ОБИ Клуб» и оплачивать ими до 50% следующей покупки. Карту может получить любой желающий бесплатно. В течение первого месяца работы программы всем зарегистрировавшимся участникам будут начислены до 10 тысяч приветственных бонусных рублей (1 бонус=1 рубль) за первую покупку. Программа «ОБИ Клуб» уже прошла тестирование в ОБИ Волгоград и ОБИ Волжский и показала отличные результаты.

Чтобы cтать участником программы, необходимо совершить покупку в любом из гипермаркетов ОБИ в Санкт-Петербурге, получить бонусную карту и зарегистрировать ее любым доступным способом: на сайте obiclub.ru, по телефону 8-800-500-8080, в мобильном приложении ОБИ или на стойке регистрации в магазинах. Зарегистрированные пользователи смогут совершать покупки в ОБИ и накапливать бонусы до 10% от покупок. Участникам бонусной программы ОБИ доступны дополнительные привилегии: персональные акции и предложения, подарки на день рождения, возврат товаров в течение 365 дней, обмен и гарантия на товары без предъявления чека, бесплатная выделенная телефонная линия.

«Покупателям важны не только скидки, которые сейчас предлагают многие магазины, но и дополнительные возможности и привилегии. Например, участники программы «ОБИ Клуб» будут первыми получать информацию об акциях и спецпредложениях, за покупку которых будут начисляться дополнительные бонусы. Кроме того, пользователи программы смогут оплачивать покупки бонусными рублями не только в гипермаркете, но и в интернет-магазине obi.ru, используя сервис «Закажи и Забери», – отмечает Павел Кузьмин, начальник отдела электронной коммерции и программ лояльности ОБИ.

В ОБИ считают, что новая программа лояльности в Санкт-Петербурге будет востребована также профессиональной аудиторией: строительными организациями, мастерами по ремонту, дизайнерами интерьера.

*Акция «ОБИ Клуб — Бонус в Санкт-Петербурге», общий срок проведения: с 14.09.2018г. по 14.11.2018г., включая срок начисления приветственных бонусов при совершении покупок в гипермаркетах ОБИ в г.Санкт-Петербурге и Ленинградской обл.: с 14.09.2018г. по 14.10.2018г. Приветственные бонусы начисляются на бонусную карту Программы лояльности «ОБИ Клуб — Бонус» на следующий день после первой покупки по бонусной карте. Воспользоваться приветственными бонусами можно в течение 30 календарных дней с даты их начисления и оплатить ими до 50% от стоимости следующей покупки. Подробности об организаторе акции, о правилах и сроках ее проведения, об условиях участия и размере бонуса Вы можете узнать в Правилах программы. ООО «Сделай Своими Руками Северо-Запад», 197229, РФ, Санкт-Петербург, Пос. Лахта, Лахтинский пр-т, д.85. ОГРН 5067847013493