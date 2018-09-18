Грузовики сошлись влобовую на «Коле», один водитель погиб. Растёт пробка

Смертельное ДТП с двумя грузовиками собирает пробку на трассе «Кола» (Мурманское шоссе). Ещё один грузовик разбился на «Скандинавии».

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 18 сентября в 8:50 на 94-м километре автодороги «Кола», между населёнными пунктами Горгала и Лужа (Кировский район области), мужчина на «Скании» по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим грузовым автомобилем, за рулем которого был 26-летний мужчина. Водитель «Скании» умер на месте.

Движение на данном участке дороги ограничено, отмечают в ГИБДД.

На автодороге «Скандинавия» между ДНТ «Речное» и СНТ «Сестроречье» самосвал застрял в отбойнике, пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».