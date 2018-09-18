Единоросс на выборах хабаровского губернатора предложил сопернику, победившему в первом туре, должность. Тот отказываться не стал

Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Фургал, также участвовавший в выборах, объединились для совместной работы в правительстве края.

Шпорт предложил Фургалу пост первого заместителя председателя правительства, и тот согласился. Ролик с этой информацией появился на местном телевидении вместо дебатов, которые должны были пройти перед вторым туром губернаторских выборов.

Шпорт заявил, что в ходе голосования избиратели поддержали не только его, поэтому он не хочет «тягаться» и «перетягивать канат». По его словам, работая вместе с Фургалом, они смогут выполнить обещания, которые дали хабаровчанам. Кандидат от ЛДПР ответил, что «никогда не гнался за большими звездочками на погонах», поэтому принимает предложение и готов стать первым заместителем Шпорта в случае его победы.

Сообщается, что второй тур выборов губернатора Хабаровского края все-таки состоится, как и положено по закону. Сергей Фургал заявил, что не станет снимать кандидатуру. Что произойдет, если он все равно победит, пока не сообщается.

В первом туре выборов Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, уступив Сергею Фургалу всего лишь две десятых процента. Второй тур выборов состоится 23 сентября.