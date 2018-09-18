Минобороны РФ: Российский самолет был сбит ПВО Сирии. Но виноват Израиль

Российский военный самолет сбила действительно сирийская ПВО, признало Минобороны РФ. Но правительственные войска отражали атаку Израиля, говорится в сообщении оборонного ведомства 18 сентября.

Заявление министерства приводит телеканал RT. В нем говорится: накануне около десяти вечера четыре F-16 военно-воздушных сил Израиля начали бомбить район Латакии, заходя со стороны Средиземного моря. При этом самолеты «преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов, находящихся в этом районе». Бомбы падали недалеко от французского фрегата «Оверн» и заходившего на посадку Ил-20.

«Прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии. В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», – отметили в МО.

В ведомстве отмечают: израильтяне не могли не видеть российский самолет, заходивший на посадку с высоты 5 км.

«Тем не менее они преднамеренно пошли на эту провокацию», – подчеркнули военные.

Они также добавили: Тель-Авив не предупредил российскую сторону о планируемой операции. Уведомление поступило менее чем за одну минуту до удара – российский самолет не успели вывести в безопасную зону.

«Расцениваем данные провокационные действия Израиля как враждебные. В результате безответственных действий израильских военных погибло 15 российских военнослужащих. Это абсолютно не отвечает духу российско-израильского партнерства. Мы оставляем за собой право на адекватные ответные действия», – подчеркнули в Минобороны РФ.

Поисково-спасательная операция в районе крушения Ил-20 продолжается.

Напомним, российский военный самолет исчез с экранов радаров поздним вечером 17 сентября. Американский телеканал CNN сразу же заявил о том, что борт сбили правительственные войска Сирии. Многие расценили это заявление как фейк.