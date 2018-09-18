Гендиректор ООО «ПЭСК», протаранивший супермаркет в Репино и сбивший женщину, отправился под домашний арест

Генеральный директор ООО «Петербургская энергосберегающая компания» (ПЭСК) Валерий Ковешников, который в субботу въехал в супермаркет в Репино, отправлен под домашний арест до 15 ноября. Меру пресечения избрал Зеленогорский районный суд Петербурга, сообщает 18 сентября объединенная пресс-служба судов. Ковешникова не устроило данное решение – он просил отправить его под подписку о невыезде.

Напомним, 15 сентября около 17:25 у дома 1 по улице Нагорной в Репино Ковешников на «Инфинити», отъезжая от места парковки у супермаркета, не справился с управлением и въехал в дверь магазина. Погибла женщина, пострадали два человека. Также были повреждены три машины.