Экс-тренер сборной России решил отсудить 100 тысяч евро у президента Албании

Бывший участник тренерского штаба сборной России Кристиан Пануччи подал в суд на президента Албании Буяра Нишани. Об этом 18 сентября сообщает Associated Press.

В мае 2018 года сборная Албании под руководством итальянского специалиста проиграла в товарищеском матче Косово 0:3. В ответ Нишани написал в Фейсбуке: «Браво, Косово! Пануччи — шарлатан, который разрушил все, что было построено».

После этого Пануччи потребовал 100 тысяч евро в качестве компенсации за оскорбление и ущерб деловой репутации.

Пануччи возглавляет сборную Албании с июля 2017 года. С 2012 по 2014 год он входил в тренерский штаб сборной России.