Фигурант дела «Нового величия» написал Москальковой. «Это превращается в психологическую пытку»

С открытым письмом к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обратился подозреваемый по резонансному делу «Нового величия». Вячеслав Крюков просит о домашнем аресте, называя свое нахождение под стражей «психологической пыткой».

Как сообщает 18 сентября «Медуза», текст обращения разместил в Сети представитель Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

«Я нахожусь под стражей уже более полугода… Сейчас все это превращается в психологическую пытку для того, кто еще даже не был признан виновным», — пишет Татьяне Москальковой Вячеслав Крюков.

Фигурант считает, что причин держать его в СИЗО нет. Он напоминает, что больше половины (шесть из десяти) подозреваемых по делу «Нового величия» уже отпущены под домашний арест.

Также россиянин не признает своей вины.

«По существу нашего уголовного дела — оно искусственно созданное и специально подстроенное внедренным сотрудником правоохранительных органов, – отмечает он. – Сам же я ничем экстремистским не занимался, я не призывал никогда и не оправдывал насилие, не ходил на несанкционированные митинги, не ездил на стрельбы с другими участниками группы, не раздавал противозаконных листовок».

Как сообщала «Фонтанка», месяц назад другой фигурант дела, 30-летний Дмитрий Полетаев, написал из СИЗО своей матери. Он заявил, что нуждается в моральной и финансовой поддержке и тоже попросил помочь ему освободиться из СИЗО, где находится с 16 марта 2018 года.