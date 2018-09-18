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Общество
18.09.2018 10:36
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Фигурант дела «Нового величия» написал Москальковой. «Это превращается в психологическую пытку»

С открытым письмом к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обратился подозреваемый по резонансному делу «Нового величия». Вячеслав Крюков просит о домашнем аресте, называя свое нахождение под стражей «психологической пыткой».

Как сообщает 18 сентября «Медуза», текст обращения разместил в Сети представитель Общественной наблюдательной комиссии Евгений Еникеев.

«Я нахожусь под стражей уже более полугода… Сейчас все это превращается в психологическую пытку для того, кто еще даже не был признан виновным», — пишет Татьяне Москальковой Вячеслав Крюков. 

Фигурант считает, что причин держать его в СИЗО нет. Он напоминает, что больше половины (шесть из десяти) подозреваемых по делу «Нового величия» уже отпущены под домашний арест.

Также россиянин не признает своей вины. 

«По существу нашего уголовного дела — оно искусственно созданное и специально подстроенное внедренным сотрудником правоохранительных органов, – отмечает он. – Сам же я ничем экстремистским не занимался, я не призывал никогда и не оправдывал насилие, не ходил на несанкционированные митинги, не ездил на стрельбы с другими участниками группы, не раздавал противозаконных листовок».

Как сообщала «Фонтанка», месяц назад другой фигурант дела, 30-летний Дмитрий Полетаев, написал из СИЗО своей матери. Он заявил, что нуждается в моральной и финансовой поддержке и тоже попросил помочь ему освободиться из СИЗО, где находится с 16 марта 2018 года. 

Справка:

Напомним, молодых людей обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие». Организация якобы намеревалась участвовать в «народных восстаниях, революционных действиях, в столкновениях с представителями действующего в России режима». Почти всю информацию по делу «Нового величия» следствию предоставил некий Руслан Д. Многие называют его сотрудником спецслужб, который специально внедрился в движение и помог участникам заработать статью.

11 сентября Дорогомиловский суд Москвы продлил до 13 декабря срок ареста Вячеслава Крюкова, а также еще трех фигурантов дела «Нового величия» Руслана Костыленкова, Дмитрия Полетаева и Петра Карамзина. Сразу после этого Вячеслав Крюков и Руслан Костыленков объявили голодовку в знак протеста.

Ранее суд отпустил под домашний арест четырех фигурантов дела, в том числе Анну Павликову и Марию Дубовик. Содержание в СИЗО 18- и 19-летней девушек вызвало общественное возмущение, в итоге из изолятора их отпустили.

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