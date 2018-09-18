Гатчинская полиция ищет жеребца. Приметы — звезда во лбу и пятно между ноздрей

Пенсионерка из-под Гатчины лишилась любимого жеребца по кличке Тальник, отправив его на длительный выгул.

Как стало известно «Фонтанке», жительница поселка Семрино в Гатчинском районе отправила погулять своего русского рысака на лужайку в 100 метрах от участка 16 сентября. С 10 утра и до самого вечера женщина не интересовалась, как поживает ее питомец, а когда спохватилась, увидела, что жеребца по кличке Тальник и след простыл.

Пенсионерка поспешила заявить в полицию о пропаже коня. В качестве особых примет она указала гнедую масть, звезду во лбу, темное пятно между ноздрей и неровно окрашенные ноги. Ущерб хозяйка оценила в 30 тысяч рублей.