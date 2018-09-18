ЦИК обработала все протоколы на выборах в Приморье. Кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко обошёл конкурента на 1,5 процента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) заявила, что подсчитаны сто процентов протоколов участковых избиркомов на выборах губернатора Приморского края. Кандидат от «Единой России» и временный исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко опередил конкурента, сообщили в ЦИК 18 сентября.

По данным ЦИК, Тарасенко получил 49,55% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко набрал 48,06% голосов.

Ищенко не признает результаты голосования и в знак протеста объявил о бессрочной голодовке. В свою очередь, в шта​бе Тарасенко​ обвинили КПРФ в нарушениях, в том числе в «скупке» голосов на выборах и в создании помех для подсчета голосов.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила о возможности отмены выборов в регионе в целом.

«Выборы состоялись. Другое дело, признаем ли мы эти результаты или не признаем, или в целом, или отдельно по участкам, накажем кого-то или, скажем, признаем ли кого-то победителем», — цитирует Памфилову РБК.

На 13 участках в Советском районе Владивостока результаты голосования отменили, поскольку данные не загрузили в ГАС «Выборы». Во время подсчета голосов на этих участках началась эвакуация.

Скандал на выборах в Приморье разгорелся после того, как на финальном этапе подсчета голосов резко сменился лидер. После закрытия избирательных участков и почти всю ночь во время подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс​. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%.

Ищенко является депутатом Законодательного собрания Приморского края. До избрания он являлся руководителем строительной компании, которая занималась жилищным строительством.

Тарасенко стал временно исполняющим обязанности губернатора в октябре 2017 года. До этого уроженец Владивостока работал в ФГУП «Росморпорт».