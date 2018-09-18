На Просвещения за вечер вынесли две кассы. Одну — дерзкие барышни

Сразу две торговых точки ограбили за один вечер на проспекте Просвещения в Петербурге. И если салон сотовой связи «брали» двое молодчиков, то в аптеку наведались две дамы. Одна из них — в маске.

Необычную картину наблюдали около пяти вечера 17 сентября сотрудники аптеки «Первая помощь» на проспекте Просвещения, 35. В помещение зашли две девушки, лицо одной из них прикрывала маска. Общение с персоналом начали с угроз: потребовали выручку, угрожая расправой. Заведующая и фармацевт, тоже женщины, спорить не стали, благо, что в кассе было негусто — всего 6700 рублей. Налетчицы забрали эти деньги и скрылись, бросив тут же трикотажную маску.

Аптекари нажали тревожную кнопку, но когда сотрудники ЧОПа приехали, было уже поздно. Разбойниц потерпевшие описали как дам 25-30 лет на вид, невысокого роста. Одна — рыжая. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело о грабеже, злоумышленниц разыскивают.

Через четыре часа после этого налета непрошеные гости заявились в салон «МТС» на Просвещения, 67. На этот раз — представители мужского пола. Оба в масках. Выглядели внушительнее — с пистолетом. Отняли 440 тысяч рублей выручки, к которым добавили три смартфона с витрины. Наряд частного охранного предприятия ехал по тревожному сигналу 10 минут, но преступники оказались проворнее. В ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело о разбое, ведется розыск злоумышленников.