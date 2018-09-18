Минстрой предложил увеличить траты на строительство и ремонт жилья в России до 2,5 триллиона рублей

Минстрой России предложил увеличить финансирование программы по развитию жилья и коммунальной инфраструктуры в стране. В опубликованном 18 сентября постановлении сказано, что на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» в 2018–2025 годы понадобится 2,5 триллиона рублей. Ранее утвержденный бюджет этой программы составлял 1,1 триллиона.

Планируется, что из федерального бюджета будет выделено 1,8 миллиарда рублей. Региональные бюджеты отдадут 376,5 миллиарда. Еще 270,1 вложат частные инвесторы.

В пояснительной записке к проекту закона также говорится, что из федерального бюджета планируется выделять средства на «предоставление субсидий кредитным организациям на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) ипотечным кредитам». В 2018 году на эти цели предусмотрено 5,9 миллиарда рублей, в 2019 — 9,2 миллиарда, в 2010 — 11,5 миллиарда рублей. После до 2025 года планируют выделять по 11,1 миллиарда рублей. Как пояснили в Минстрое РБК, подразумевается субсидирование ставок ипотеки для многодетных семей. О скидках на ипотеку для всех покупателей пока речи нет.

В законопроекте также изменен объем ввода нового жилья. В 2018 году он сокращен с 88 до 86 миллионов квадратных метров. В 2019 – увеличен с 82 до 88 миллионов «квадратов».