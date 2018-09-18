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Общество
18.09.2018 09:38
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В посольстве рассказали, что Израиль всё чаще отказывает россиянам во въезде

Россиянам стали чаще отказывать во въезде на территорию Израиля. Об этом рассказал представитель российского посольства в Тель-Авиве.

Как 18 сентября пишет РБК со ссылкой на РИА Новости, данная проблема существует уже два года. По словам источника агентства, в 2017 году более 1,4 тыс. граждан России получили отказ на въезд в Израиль, а за первое полугодие 2018 года, согласно данным газеты Haaretz, число отказов увеличилось до 2,2 тыс. Израильская сторона направила в посольство письмо с объяснением своей политики на границе, однако оно «не во всем удовлетворило» диппредставительство.

В частности, рост числа отказов россиянам правительство Израиля объяснило участившимися обращениями с просьбой предоставить политическое убежище. Пользуясь безвизовым режимом, туристы въезжают в страну и оформляют запрос на убежище. Пока их обращения рассматриваются, они получают возможность работать в Израиле. Таким образом, Тель-Авив указывает на экономические, а не политические причины миграции.

По данным МВД Израиля, которые опубликовала Haaretz, за первое полугодие 2018 года более 1,3 тыс. россиян запросили политическое убежище, тогда как за весь период с 2009 по 2012 года и в 2014 году таких прецедентов не было.

Он также добавил, что чаще стали поступать жалобы о грубом отношении к россиянам на границе.

Как сообщил сотрудник посольства, данный вопрос будет обсуждаться в октябре на межведомственных консультациях по консульской тематике в Москве.

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