Трамп объявил о введении новых торговых пошлин против Китая. Они вступят в силу 24 сентября
Президент США Дональд Трамп поручил американскому Торговому представительству начать ввод новых торговых пошлин на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.
Сообщается, что новые пошлины вступят в силу 24 сентября на уровне 10% до конца года, а с 1 января 2019 года они вырастут до 25%.
«Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере 267 миллиардов долларов», — заявил Трамп.
Торговое представительство США считает, что Китай ведет недобросовестную политику по отношению к Штатам в области технологий и интеллектуальной собственности. По мнению ведомства, Пекин принуждает американские компании передавать технологии коллегам из КНР, что представляет «угрозу долгосрочного здоровья и процветания экономики Соединенных Штатов».
«Как президент, я обязан защищать интересы работающих мужчин и женщин, фермеров, владельцев ранчо, бизнеса и самой нашей страны. Моя администрация не будет бездействовать, когда эти интересы подвергаются нападению», — заявил Трамп.
Трамп выразил надежду на разрешение торгового конфликта между сторонами.
О новых американских пошлинах против Китая стало известно в конце августа агентству Bloomberg. Новость появилась сразу после вступления в силу пошлин США на китайские товары общей стоимостью 16 миллиардов долларов.