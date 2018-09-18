18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +21
$ 68.20р
79.36р
10:31 18.09.2018
Расширенный поиск

Бизнес
18.09.2018 09:14
Печать

Трамп объявил о введении новых торговых пошлин против Китая. Они вступят в силу 24 сентября

Президент США Дональд Трамп поручил американскому Торговому представительству начать ввод новых торговых пошлин на китайские товары на сумму ​200 миллиардов долларов. Заявление опубликовано на сайте Белого дома. 

Сообщается, что новые пошлины вступят в силу 24 сентября на уровне 10% до конца года, а с 1 января 2019 года они вырастут до 25%.

«Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере ​267 миллиардов долларов», — заявил Трамп.

Торговое представительство США считает, что Китай ведет недобросовестную политику по отношению к Штатам в области технологий и интеллектуальной собственности. По мнению ведомства, Пекин принуждает американские компании передавать технологии коллегам из КНР, что представляет «угрозу долгосрочного здоровья и процветания экономики Соединенных Штатов».

«Как президент, я обязан защищать интересы работающих мужчин и женщин, фермеров, владельцев ранчо, бизнеса и самой нашей страны. Моя администрация не будет бездействовать, когда эти интересы подвергаются нападению», — заявил Трамп.

Трамп выразил надежду на разрешение торгового конфликта между сторонами.

О новых американских пошлинах против Китая стало известно в конце августа агентству Bloomberg. Новость появилась сразу после вступления в силу пошлин США на китайские товары общей стоимостью 16 миллиардов долларов.

 

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
предоставлено компанией ООО «СК» Монолит»
18.09.2018 10:00

Комплекс «Wings апартаменты на Крыленко» достиг экватора строительства

Первый корпус комплекса «Wings апартаменты на Крыленко», который девелоперская компания ООО «СК» Монолит возводит в Невском районе Санкт-Петербург, реализован более чем на 50%
предоставлено компанией ИнфоТеКС
18.09.2018 10:00

В Санкт-Петербурге пройдет конференция «Будни информационной безопасности»

11 октября 2018 года в Санкт-Петербург впервые пройдет региональная конференция цикла «Будни информационной безопасности» (0+)
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
17.09.2018 17:59

Аэрофлот открыл первый офис собственных продаж в Саратове

К услугам пассажиров авиакомпании просторный операционный зал с билетными кассами. Новейшее высокотехнологичное оборудование позволяет оперативно и высококвалифицированно оказывать полный спектр услуг
СК «Полис Групп»
17.09.2018 17:39

Старт продаж: новые секции в ЖК «Полис на Московской»

Компания «Полис Групп» сообщает об открытии продаж квартир в новых секциях в ЖК «Полис на Московской» - № 1 и № 8.
ГК «Эталон»
17.09.2018 13:47

ЖК «Дом на Блюхера» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получил аккредитацию еще одного банка

Альфа-Банк аккредитовал жилой комплекс комфорт-класса «Дом на Блюхера», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: пр. Маршала Блюхера, д. 4, в 15-и минутах ходьбы от станции метро «Лесная»
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
14.09.2018 20:00

ООО «Терминал-Ресурс» продолжает озеленять «Образцовые кварталы»

В апреле этого года началось строительство малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4». Спустя несколько месяцев все три дома, входящие в состав ЖК, стоят под кровлей. К концу недели будет окончен монтаж оконных блоков, ведутся работы по утеплению фасадов, идет монтаж теплых полов.
предоставлено компанией «РосСтройИнвест»
14.09.2018 14:42

РосСтройИнвест открыл продажи в ЖК TERRA

Группа компаний «РосСтройИнвест» открывает продажи квартир в новом жилом комплексе TERRA в Приморском районе.
ГК "КВС"
14.09.2018 13:25

Приобреcти новую квартиру в ЖК «Континенты» можно в ипотеку

Банк-партнер «Санкт-Петербург» первым аккредитовал ЖК «Континенты».
ГК "КВС"
14.09.2018 13:12

Квартиры в ЖК «Континенты» в продаже

Группа компаний «КВС» объявляет об открытии продаж квартир с полной чистовой отделкой в жилом комплексе «Континенты» в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
ГК "КВС"
14.09.2018 13:04

День здоровья в ЖК «Новое Сертолово»

16 сентября (воскресенье) в 11.00 на футбольной площадке второй очереди пройдет День здоровья (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:59

Окунись в атмосферу средневековья

15 сентября в 12.00 на парковке по адресу: ЖК "Ясно. Янино", Ясная ул., д. 11, в честь праздника – День оружейника - начинает работу выездная кузница Федора Пушкарева (0+).
ГК "КВС"
14.09.2018 12:44

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Кирилл и Дарья»

Мероприятие состоится 15 сентября с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Кирилл и Дарья» по адресу: Санкт-Петербург, проспект Маршала Блюхера, 12.