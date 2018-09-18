Трамп объявил о введении новых торговых пошлин против Китая. Они вступят в силу 24 сентября

Президент США Дональд Трамп поручил американскому Торговому представительству начать ввод новых торговых пошлин на китайские товары на сумму ​200 миллиардов долларов. Заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Сообщается, что новые пошлины вступят в силу 24 сентября на уровне 10% до конца года, а с 1 января 2019 года они вырастут до 25%.

«Если Китай предпримет ответные меры против наших фермеров или других отраслей промышленности, мы немедленно приступим к третьему этапу, который предусматривает пошлины на дополнительный импорт в размере ​267 миллиардов долларов», — заявил Трамп.

Торговое представительство США считает, что Китай ведет недобросовестную политику по отношению к Штатам в области технологий и интеллектуальной собственности. По мнению ведомства, Пекин принуждает американские компании передавать технологии коллегам из КНР, что представляет «угрозу долгосрочного здоровья и процветания экономики Соединенных Штатов».

«Как президент, я обязан защищать интересы работающих мужчин и женщин, фермеров, владельцев ранчо, бизнеса и самой нашей страны. Моя администрация не будет бездействовать, когда эти интересы подвергаются нападению», — заявил Трамп.

Трамп выразил надежду на разрешение торгового конфликта между сторонами.

О новых американских пошлинах против Китая стало известно в конце августа агентству Bloomberg. Новость появилась сразу после вступления в силу пошлин США на китайские товары общей стоимостью 16 миллиардов долларов.