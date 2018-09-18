Не признающий поражение на выборах в Приморье кандидат Ищенко рассказал о предложении от людей из окружения единоросса Тарасенко

Не признающий свое поражение во втором туре выборов губернатора Приморского края кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что ему поступило предложение занять пост первого вице-губернатора. Об этом 18 сентября пишет «Коммерсантъ».

«Ко мне обратились люди из окружения Тарасенко (врио главы региона. — Прим. ред.). Я их послал», – рассказал Ищенко и заявил, что будет продолжать отстаивать свою победу на выборах .

В администрации Приморья информацию о предложении Ищенко не подтвердили.

Скандал на выборах в Приморье разгорелся после того, как на финальном этапе подсчета голосов резко сменился лидер. После закрытия избирательных участков и почти всю ночь во время подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс​. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%.

На 13 участках в Советском районе Владивостока результаты голосования отменили, поскольку данные не загрузили в ГАС «Выборы». Во время подсчета голосов на этих участках началась эвакуация.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Приморье, и посоветовал ориентироваться на заявления Центризбиркома. Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь заявила, что результаты голосования в Приморье будут утверждены только после разбора всех жалоб, и пообещала отправить в регион специальную комиссию.