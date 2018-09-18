CNN критикуют за версию о сирийском следе в исчезновении российского Ил-20. Версия подается как факт

Американский телеканал CNN критикуют за новость о сбитом российском военном самолете в Сирии. То, что является лишь одной из версий, журналисты подают как факт.

Ссылаясь на анонимный источник в правительстве США, телеканал выпустил новость, озаглавленную так: «Сирийский режим случайно сбил российский военный самолет». Речь идет о пропавшем с экранов радаров поздно вечером 17 сентября Ил-20. CNN утверждает, что военный борт сбили сирийские военнослужащие, пытаясь отразить ракетную атаку со стороны ВВС Израиля.

«Фейковые новости уже начали публиковать», — гласит один из комментариев в Twitter.

«FakeNews CNN уже решили, что сирийцы сбили российский самолет», — пишет другой пользователь.

«Посмотрите на заголовок CNN. Они сообщают об этом как о факте, и ни слова об анонимном источнике в американском правительстве», — добавляет третий.

Между тем версий случившегося на самом деле несколько. Так, в момент пропажи российского самолета производились пуски ракет с французского фрегата в восточной части Средиземного моря. Кроме того, в борт могла попасть израильская ракета. Также не исключено, что причиной катастрофы не было воздействие извне.

Напомним, Ил-20 с 14 военнослужащими на борту пропал над Средиземным морем, возвращаясь на авиабазу Хмеймим. Командование авиабазы проводит поисково-спасательную операцию.