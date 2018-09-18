Во Владивостоке отменили результаты голосования на тринадцати участках. Во время подсчёта там начали эвакуацию

Результаты голосования во втором туре выборов губернатора Приморского края отменили на 13 участках в Советском районе Владивостока. Об этом 18 сентября заявил представитель территориальной избирательной комиссии (ТИК) Сергей Иванович.

«Сегодня состоялось заседание ТИК Советского района, на котором было принято решение об отмене результатов выборов по 13 участкам в связи с тем, что была эвакуация и какие-то документы могут быть утрачены», — цитирует Ивановича РБК со ссылкой на «Интерфакс».

Представитель ТИК уточнил, что результаты с этих участков до сих пор не введены в ГАС «Выборы». «Около 4 часов утра понедельника все данные участковых избирательных комиссий были переданы для введения в систему. Но по 13 участкам данные долгое время не загружались в систему. <...> Около 7 утра к нам прибыли сотрудники Государственной противопожарной службы в противогазах и обмундировании и попросили эвакуироваться, но мы никуда не пошли», — рассказал он.

Скандал на выборах в Приморье разгорелся после того, как на финальном этапе подсчета голосов резко сменился лидер. После закрытия избирательных участков и почти всю ночь во время подсчета голосов лидировал кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Единоросс и врио губернатора Андрей Тарасенко шел с отставанием. Лидерство Ищенко сохранялось даже после подсчета 97,87% протоколов: он набирал 50,37% (241 тыс. голосов), Тарасенко — 47,11% (225,5 тыс​. голосов). Однако после подсчета 99% протоколов Тарасенко вышел вперед с результатом 49,55%, а у Ищенко оказалось 48,06%.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил краевую избирате​льную комиссию в том, что она «всю ночь» фальсифицировала результаты выборов, а в этом ей якобы помогали правоохранительные органы. Он призвал вмешаться в ситуацию президента Владимира Путина, Следственный комитет и другие правоохранительные структуры. При этом Зюганов упомянул и ситуацию в Советском районе. «В Советской ТИК Владивостока вообще была беспрецедентная ситуация. Когда наши товарищи контролеры сказали: давайте вводить данные [в систему ГАС Выборы] — приехали пожарники, силовые ведомства, за руки и за ноги вынули оттуда всех наблюдателей и фальсифицировали результат. Нечто похожее было в Находке и в Артеме», — сказал Зюганов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за ситуацией в Приморье и посоветовал ориентироваться на заявления Центризбиркома. Глава ЦИК Элла Памфилова в свою очередь заявила, что результаты голосования в Приморье будут утверждены только после разбора всех жалоб, и пообещала отправить в регион специальную комиссию.