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Илон Маск назвал имя первого космического туриста, который отправится в полёт вокруг Луны
Глава SpaceX Илон Макс выполнил обещание и назвал имя первого туриста, который отправится в путешествие вокруг Луны. Им станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава, говорится в сообщении на сайте компании 18 сентября.
Стоимость путешествия осталась в секрете. Миллиардер лишь сказал, что сделал предоплату, а Илон Маск подчеркнул, что сумма значительная и средства пойдут на разработку ракеты BFR (Big Falcon Rocket).
Полёт займет около недели, ракета пролетит на расстоянии 201 километра от Луны. Путешествие намечено на 2020 год. Компания готовится к нему с 2017 года.
Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG— Elon Musk (@elonmusk) 18 сентября 2018 г.
Справка:
Ранее в SpaceX рассказывали, что только 24 человека за всю историю побывали на Луне, а после американской миссии «Аполлон» в 1972 году больше никто из людей не был там.
По данным Forbes, состояние Юсаку Маэдзава составляет 2,9 млрд долларов. Он основал крупнейший японский онлайн-магазин одежды Zozotown.