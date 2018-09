Илон Маск назвал имя первого космического туриста, который отправится в полёт вокруг Луны

Глава SpaceX Илон Макс выполнил обещание и назвал имя первого туриста, который отправится в путешествие вокруг Луны. Им станет японский миллиардер Юсаку Маэдзава, говорится в сообщении на сайте компании 18 сентября.

Стоимость путешествия осталась в секрете. Миллиардер лишь сказал, что сделал предоплату, а Илон Маск подчеркнул, что сумма значительная и средства пойдут на разработку ракеты BFR (Big Falcon Rocket).

Полёт займет около недели, ракета пролетит на расстоянии 201 километра от Луны. Путешествие намечено на 2020 год. Компания готовится к нему с 2017 года.

Hanging out with @yousuck2020 before the @SpaceX moon mission announcement pic.twitter.com/RTOwutzMtG