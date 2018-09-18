Над Средиземным морем во время налёта ВВС Израиля пропал российский военный самолёт Ил-20. В США винят ПВО Сирии

Российские средства контроля воздушного пространства на сирийской базе Хмеймим потеряли связь с военным самолетом Ил-20, на борту которого находились 14 военнослужащих вечером 17 сентября.

Как сообщает РБК, министерство обороны России рассказало РИА Новости, что самолет исчез с экранов радаров около 23:00 мск во время атаки израильских ВВС на сирийские объекты в провинции Латакия, которая произошла вечером в понедельник. Военные сообщили, что в это же время пуски ракет производились и с французского фрегата, который находится в восточной части Средиземного моря.

В военном ведомстве также сообщили, что командование авиабазы Хмеймим организовало поисково-спасательную операцию. Тем не менее, пока судьба находившихся на борту неизвестна.

Власти Израиля пока не прокомментировали случившееся.

Источник агентства «Интерфакс», пишет РБК, в органах международного поиска и спасения воздушных судов сообщил, что, по предварительным данным, на борту самолета мог произойти «непредвиденный инцидент критического характера». После этого самолет мог упасть в Средиземное море и затонуть.

Собеседник CNN среди американских официальных лиц, утверждает со ссылкой на свои данные, что российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО. По его словам, последние пытались остановить атаку израильской авиации на провинцию Латакия и случайно попали в российский самолет.

Другой источник CNN подтвердил, что именно израильтяне ответственны за авианалет на Латакию.