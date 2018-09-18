Мумии волчонка и олененка времен ледникового периода нашли в Канаде

В канадском штате Юкон нашли мумии волчонка и олененка карибу возрастом в 50 тысяч лет. Как пишет 17 сентября N+1, животные жили во время последнего ледникового периода.

Ученые подчеркивают, что это единственная в мире мумия волка такого возраста и древнейшая известная мумия карибу. Останки олененка обнаружили в золотоносной шахте неподалеку от города Доусон. Неподалеку от места находки сохранилась вулканическая порода возрастом 80 тысяч лет. Как считают канадские палеонтологи, эти останки — древнейшие в мире мумифицированные ткани кожи, волос и мышц млекопитающих.

Мумию волчонка нашли также неподалеку от Доусона. Останки очень хорошо сохранились, так что ученым удалось установить, что животному было всего около двух месяцев.