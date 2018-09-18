Politico: хакеры взломали почту сотрудников Госдепа США

Хакерской атаке подверглась система электронной почты в американском внешнеполитическом ведомстве. Неизвестные получили доступ к личной информации части сотрудников Госдепартамента США. Об этом 17 сентября сообщает газета Politico.

По данным издания, хакерская атака задела менее одного процента почтовых сервисов сотрудников. «Мы установили, что личная информация отдельных сотрудников может быть раскрыта», — говорится в распространенном в Госдепартаменте оповещении. Эти сотрудники были предупреждены и предприняли меры предосторожности. В Госдепе заверили, что доступа к секретной информации неизвестные получить не смогли.

По факту инцидента в ведомстве проводят проверку. Удалось ли специалистам выяснить, кто стоял за взломом, не сообщается. Ранее американские власти неоднократно обвиняли российских хакеров, якобы связанных с властями, во взломах сайтов различных правительственных структур.