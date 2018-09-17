В Петербурге осудили налётчиков, отнимавших у бизнесменов сумки с миллионами

Муроджона Ходжаева и семь его подельников признал виновным в разбое Колпинский районный суд Петербурга 17 сентября. Об этом сообщает городская прокуратура.

По данным ведомства, мужчинам вменяли два эпизода. В апреле 2015 года в Колпино старенький ВАЗ взял на таран автомобиль фирмы, в котором находился её бухгалтер. Женщине, перевозившей 1,5 млн рублей, выстрелили в ногу, затем её разлучили с сумкой с деньгами.

Через два месяца Ходжаев с 5 соучастниками совершили нападение ещё на двух представителей бизнеса. В этот раз в качестве оружия они применили газовый баллончик и забрали сумку с 2,1 млн рублей.

Участникам преступлений суд назначил наказание от 7 до 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.