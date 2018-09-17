В Чехии собака откопала клад возрастом в три тысячи лет

Собака случайно нашла на севере Чехии клад бронзового века. Как пишет 17 сентября N+1, в нем было более 20 предметов — в основном, серпы и наконечники копий, изготовленные около трех тысяч лет назад.

В марте 2018-го житель деревни Костелецки Горки гулял с собакой в поле неподалеку от поселения. Неожиданно пес начал рыть землю, а когда подошел хозяин, то он увидел бронзовые серпы. Затем находкой занялись ученые из музея «Орлицкие горы», который расположен в соседнем городе Рычнов.

Археолог Мартина Бекова рассказала, что клад принадлежал представителям урнопольской культуры.

«Тот факт, что столько предметов было обнаружено в одном месте, почти наверняка связан с поклонением кому-то, вероятнее всего, это было своего рода жертвоприношение. Особенно удивительно то, что все артефакты были целыми. Люди, которые жили здесь в это время, обычно захоранивали фрагменты, зачастую оплавленные. Это красивые предметы, но тот факт, что они целые и в хорошем состоянии, для нас намного ценнее», — заявила Бекова.

Отметим, урнопольская культура существовала в Центральной и Северной Европе в конце бронзового века (1300–750 годы до нашей эры). Представители этой культуры производили керамические и деревянные сосуды, бронзовые мечи и топоры, а также бронзовые и железные украшения. Они выращивали ячмень, пшеницу и просо, разводили коров, овец, коз и свиней, держали собак и лошадей. Представители урнопольской культуры оставили после себя множество кладов, зачастую спрятанных в труднодоступных местах. Считается, что эти клады — подношения богам.