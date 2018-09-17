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Общество
17.09.2018 23:23
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Из-за отравления Скрипалей туристы не хотят посещать Солсбери. Местные бары и рестораны несут убытки

Инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии отразился на выручке ресторанов в Солсбери. Туристы опасаются злополучного города и не включают его в свой маршрут по достопримечательностям Англии.

Как пишет 17 сентября РБК со ссылкой на The Guardian, за последнее время посещаемость города упала на 15%. Сотрудник одного из местных ресторанов подтвердил эту информацию и отметил, что с момента отравления Скрипалей продажи в его заведении сократилась на 50%.

Издание также раскрывает подробности госпитализации двух посетителей ресторана Prezzo. Очевидцы описывали случившееся фразой: «Это был Армагеддон». По их словам, в заведение пришли люди в химической защите и специальных масках.

«Нас эвакуировали. Нам не позволяли прикасаться к людям. Все боялись дотронуться до нас», — приводит издание слова одного из очевидцев.

Напомним, 16 сентября стало известно о том, что двум посетителям заведения на Хай-стрит в Солсбери стало плохо. Свидетели происшествия сочли, что симптомы повторяют признаки отравления, после которого едва выжили отец и дочь Скрипали. Поэтому сам ресторан и ближайшие улицы сразу оцепили. Однако полиция не стала связывать произошедшее с отравлением «Новичком».

Справка:

Бывшего полковника российской разведки Сергея Скрипаля вместе с дочерью обнаружили без сознания в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Великобритании считают, что семья была отравлена «Новичком» – нервно-паралитическим веществом, которое разработали советские ученые. Позже отравились житель Эймсбери Чарли Роули со спутницей. Предположительно, пара нашла флакон с отравляющим веществом в парке, откуда забрали Скрипалей.

Россия обвинения в отравлениях категорически отрицает. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

5 сентября Королевская прокурорская служба обвинила в отравлении Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала их офицерами ГРУ Минобороны России. Через несколько дней после призыва президента РФ Владимира Путина Петров и Боширов дали интервью провластному телеканалу RT. Они назвали себя бизнесменами и заявили, что ездили в Англию «оторваться».

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