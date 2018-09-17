Из-за отравления Скрипалей туристы не хотят посещать Солсбери. Местные бары и рестораны несут убытки

Инцидент с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии отразился на выручке ресторанов в Солсбери. Туристы опасаются злополучного города и не включают его в свой маршрут по достопримечательностям Англии.

Как пишет 17 сентября РБК со ссылкой на The Guardian, за последнее время посещаемость города упала на 15%. Сотрудник одного из местных ресторанов подтвердил эту информацию и отметил, что с момента отравления Скрипалей продажи в его заведении сократилась на 50%.

Издание также раскрывает подробности госпитализации двух посетителей ресторана Prezzo. Очевидцы описывали случившееся фразой: «Это был Армагеддон». По их словам, в заведение пришли люди в химической защите и специальных масках.

«Нас эвакуировали. Нам не позволяли прикасаться к людям. Все боялись дотронуться до нас», — приводит издание слова одного из очевидцев.

Напомним, 16 сентября стало известно о том, что двум посетителям заведения на Хай-стрит в Солсбери стало плохо. Свидетели происшествия сочли, что симптомы повторяют признаки отравления, после которого едва выжили отец и дочь Скрипали. Поэтому сам ресторан и ближайшие улицы сразу оцепили. Однако полиция не стала связывать произошедшее с отравлением «Новичком».