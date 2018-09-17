«По-прежнему считает свое дело политическим». Путин отказался помиловать экс-мэра Ярославля Евгения Урлашова

Президент России Владимир Путин отказал в помиловании бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову, который был осужден в 2016 году за взятки. Об этом 17 сентября пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя Урлашова Светлану Ефимову.

Урлашов подавал ходатайство о помиловании еще в марте, профильная комиссия рекомендовала уменьшить ему срок наказания с 12,5 лет до 9 лет лишения свободы. В мае губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов дал отрицательное заключение на ходатайство экс-мэра.

Представитель Урлашова подчеркнула, что сам осужденный помилования и не ждал. «Евгений Робертович не ожидал ничего другого, потому что он не изменил своей политической позиции, также критиковал власть, не признал вину, считает свое дело политическим», — рассказала Светлана Ефимова.

Повторное ходатайство о помиловании Урлашов подавать не собирается, поскольку считает это «бессмысленным».

Напомним, Евгений Урлашов провел в заключении уже больше пяти лет. Его задержали 3 июля 2013 года, арестовали через два дня. 3 августа 2016 года экс-мэра приговорили к 12,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 60 млн руб. Урлашова обвиняли в покушении на получение взяток в особо крупном размере от директоров нескольких фирм.