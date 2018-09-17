ВВС США наращивают силы для противостояния Китаю и России. Количество эскадрилий может увеличиться на 25%

Военно-воздушные силы США в ближайшие десять лет должны увеличить количество боевых эскадрилий на четверть. Как пишет РБК, об этом 17 сентября заявила министр ВВС США Хизер Уилсон.

По ее словам, это необходимо для того, чтобы противостоять Китаю и России. Анализ секретной разведывательной информации о возможных угрозах в 2025-2030 годах показал, что в нынешнем виде ВВС США не смогут сохранить за Америкой лидерство в этой сфере. Уилсон заявила, что количество эскадрилий недостаточно «для выполнения того, что страна просит нас сделать». При этом она отказалась уточнить, о каких расходах может идти речь. По оценке Reuters, речь идет о миллиардах долларов.

Уилсон рассказала, что ВВС потребуются еще около 40 тыс. человек персонала. Если сейчас у США всего 312 эскадрилий, то к 2030-му их должно быть 386. Отметим, в разгар холодной войны в середине 1980-х у Америки была 401 эскадрилья.

Напомним, в августе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год. Его расходы составляют 716 млрд долларов — самый большой оборонный бюджет США за все последние годы.