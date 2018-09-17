На Таллинском полыхал одинокий автобус

Горящий «ПАЗ» заметили автолюбители в Красносельском районе Петербурга вечером 17 сентября. Автобус, охваченный огнём, одиноко стоял у остановки.

Как рассказали в пресс-службе городского МЧС, сообщение о возгорании у 150-го дома на Таллинском шоссе поступило в 20:39. Огонь охватил маршрутку, в момент происшествия пассажиров в ней не было.

Спасти машину от огня не удалось. В автомобиле оказались уничтожены все сгораемые части. Пожар ликвидировали к 21:13. С огнем боролись два расчёта.