ДТП с фурой и маршруткой заблокировало Московское шоссе. В аварии пострадали трое пассажиров

В час пик фура догнала маршрутку в Пушкинском районе Петербурга. Серьёзно пострадавших в аварии нет, но её последствия вылились в крупную пробку на Московском шоссе.

Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, авария произошла около 19:20 на пересечении Московского шоссе и Курьерского проезда. Фура въехала в маршрутку, остановившуюся на светофоре. В момент ДТП в рейсовом автобусе №296А, следовавшем в Колпино, находились 20 пассажиров.

По данным УГИБДД, в результате аварии незначительно травмировались две женщины и мужчина.

В компании «Питеравто», обслуживающей маршрут, пояснили, что пассажиры автобуса серьезно не пострадали, а водитель отделался легкими ушибами. Всем невольным участникам ДТП будет оказана помощь в рамках страховых выплат.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», из-за аварии на Московском шоссе образовался затор. Движение затруднено от развязки у посёлка Шушары до Курьерского проезда.