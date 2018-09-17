Российский теннисист Евгений Донской назвал судью придурком, проиграв в первом раунде St. Petersburg Open 2018

На теннисном турнире St. Petersburg Open 2018 определились первые участники второго раунда. Стэн Вавринка (Швейцария, №88 мирового рейтинга) в двух сетах обыграл Альяжа Бедене (Словения, №76) 7:5, 7:6. Во втором раунде Вавринка сыграет с Кареном Хачановым (Россия, №24).

Во втором матче дня Мартин Клижан (Словакия, №65) переиграл Евгения Донского (Россия, №84) тоже в двух сетах 6:4, 6:4.

Отметим, что эта встреча омрачилась скандалом. Судья сделал Донскому предупреждение за нецензурную брань, игрок после матча ответил арбитру.

«Он придурок, мне кажется. Меня раздражает, когда с самого начала человек ведет себя так, будто он божище и знает все на свете. Я крикнул слово «блин». Если бы я крикнул другое слово, толпа и другие люди отреагировали бы иначе. Я не настолько дурак. Он объяснил это так: «Я думаю, что ты крикнул плохое слово». Я спросил: «А если я его не крикнул, почему ты мне делаешь предупреждение?» – «Сделать тебе предупреждение – единственный шанс оправдать мои мысли», – как я это понял с английского языка», – цитирует Донского «Матч ТВ».

Во втором раунде Клижан сразится с Фабио Фоньини (Италия, №13).

Во вторник, 18 сентября, встретятся:

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, №28) – Лукас Мидлер (Австрия, №207);

Маттео Берреттини (Италия, №62) – Гильермо Гарсия-Лопес (Испания, №80);

Андрей Рублей (Россия, №69) – Ян-Леннард Штруфф (Германия, №50);

Жоао Соуза (Португалия, №49) – Даниил Медведев (Россия, №35);

Маркос Багдатис (Кипр, №89) – Лукаш Лацко (Словакия, №77).