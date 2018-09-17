Глава Американской торговой палаты: Россию могут покинуть все компании из США

Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил на заседании дискуссионного клуба «Валдай», что в случае принятия новых санкций США и контрмер Москвы американские компании могут покинуть Россию. Об этом 17 сентября пишет «Газета.ру» со ссылкой на РИА «Новости».

«Главная озабоченность компаний — это санкции, и не только те, которые уже существуют, но угроза дополнительных санкций, которые могут быть», — пояснил Родзянко. Новые санкции, которыми угрожают США, должны затронуть банковские операции, железнодорожные перевозки и закупки газа. По словам главы AmCham, это по сути означает невозможность производства для американских компаний на территории России. Родзянко считает, что бизнесмены из США в таком случае могут полностью прекратить деятельность в России.